La reflexión de San Juan Crisóstomo sobre la gratitud: «La gratitud es la memoria del corazón y el reconocimiento de los beneficios recibidos»

Nos educaron en la creencia de que dar las gracias es una mera formalidad social, un barniz de cortesía que se despacha con dos palabras automáticas al recibir el cambio en la panadería o al cruzar una puerta. San Juan Crisóstomo dinamita esa visión funcionarial de la existencia al recordar que la gratitud no habita en los labios, sino en la trastienda de la memoria y en el latido del pecho. Cuando el patriarca de Constantinopla hablaba de la memoria del corazón, señalaba un archivo mucho más profundo que el de los apuntes contables. No se trata de registrar quién nos debe un favor para devolverlo exactamente igual en Navidad, sino de cultivar una sensibilidad capaz de reconocer que casi nada de lo que somos o poseemos nos pertenece por derecho absoluto de conquista.

El camino correcto por la vida

Caminar por la vida con la cuenta de resultados siempre a cero, creyéndose un llanero solitario que se ha hecho a sí mismo, constituye una de las cegueras más extendidas de nuestro tiempo. Solemnizamos la autonomía individual hasta convertirla en una muralla de hormigón. Nos cuesta horrores admitir que detrás de cada logro profesional, de cada plato caliente en la mesa o de cada tarde de consuelo en medio de la tormenta hay una red invisible de manos, paciencia y generosidad ajena.

El santo bizantino insistía en que el desagradecido sufre una suerte de amnesia espiritual; olvida deliberadamente el origen de sus beneficios porque reconocerlos implicaría aceptar una dependencia mutua que incomoda a nuestro egoísmo contemporáneo. ¿De dónde viene esa especie de olvido? ¿Qué se puede hacer en la práctica para cambiar?

La correcta convivencia según el santo

Ese olvido voluntario no es un simple defecto de carácter, sino una grieta por donde se desangra la convivencia. Quien es incapaz de valorar el bien recibido suele volverse cínico, áspero, impermeable al dolor de los demás. Al fin y al cabo, el resentimiento y la queja perpetua son los hijos legítimos de una memoria desnutrida que solo registra lo que falta y borra con facilidad quirúrgica todo lo que ha recibido gratis.

San Juan Crisóstomo intuía que la alabanza y el reconocimiento de los dones no buscaban halagar a un Caudillo cósmico necesitado de aplausos, sino sanar el alma estrecha del propio ser humano. Dar gracias ensancha el pecho, afloja las tensiones del orgullo y nos devuelve una medida más humilde y real de nuestro lugar en el mundo.

El consumo está muy asentado en la sociedad

Detenerse a pensar en los beneficios cotidianos no resulta cómodo en una sociedad acelerada que nos entrena para el consumo voraz. Estamos programados para devorar experiencias, descartar objetos y buscar el siguiente estímulo antes de haber digerido el anterior. En esa vorágine, la gratitud funciona como un freno de mano providencial.

Nos obliga a mirar atrás con lucidez, a rescatar del desván del olvido el favor inesperado de un amigo, la comprensión de un familiar en un mal momento o la belleza silenciosa de una mañana cualquiera. No hace falta cruzar los mares en busca de milagros extraordinarios; la materia prima del agradecimiento se agazapa en los detalles más domésticos y desapercividos.

Lo difícil es llevar la teoría a la práctica

La verdadera dificultad de esta actitud radica en mantenerla viva cuando el viento sopla de costado. Es sencillo sonreír y dar las gracias cuando los proyectos cuajan y la salud acompaña. Lo complicado y casi heroico llega cuando el suelo se mueve bajo los pies y la escasez o la enfermedad golpean la puerta. Es ahí precisamente donde la memoria del corazón se pone a prueba.

El predicador antioqueno sabía muy bien de penalidades, destierros y persecuciones implacables, y aun así defendía que la acción de gracias en la tribulación constituye la forma más depurada de libertad interior. No se trata de practicar un optimismo tóxico o una alegría fingida, sino de aferrarse a los bienes recibidos como un ancla firme que impide el naufragio en el mar del rencor.

A modo de conclusión

Cultivar esta disposición requiere un ejercicio diario de atención y silencio. Exige apagar el ruido de las pantallas y revisar con honestidad el saldo invisible de nuestra jornada. Al final, las palabras de San Juan Crisóstomo nos interpelan de manera directa, sacudiéndonos la modorra del merecimiento automático. Nos recuerdan que una vida agradecida no es aquella que carece de sombras, sino la que sabe encender luces en la memoria para iluminar cada rincón del camino recorrido, descubriendo que incluso en los tramos más ásperos nunca hemos caminado del todo solos.