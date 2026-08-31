La enseñanza de San Maximiliano Kolbe sobre el amor: «Solo el amor crea; el odio destruye a las personas y a las naciones»

Hay nombres que atraviesan la historia moderna con la fuerza fulminante de un relámpago en una noche cerrada. El de Maximiliano Kolbe evoca de inmediato el humo gris de Auschwitz, el frío metálico de los barracones y una decisión insólita que desafió la lógica perversa del exterminio nazi al ofrecer su propia vida a cambio de la de un desconocido. Sin embargo, reducir su biografía a ese acto supremo de abnegación en el búnker de castigo significa pasar por alto una trayectoria intelectual y espiritual profundamente coherente y fecunda. Mucho antes de pisar el campo de concentración, este fraile franciscano polaco ya había dedicado cada gramo de su energía a fundar imprentas, organizar comunidades editoriales y repensar el papel de la fe en un siglo XX convulsionado por ideologías totalitarias.

La fuerza del amor

En medio de aquel torbellino de tensiones crecientes, una de sus convicciones más firmes quedó grabada como un axioma inquebrantable: solo el amor crea, mientras que el odio destruye implacablemente tanto a las personas individuales como a los cimientos de las naciones enteras.

Si analizamos el peso real de esa afirmación, descubrimos enseguida que no se trata de una frase bonita acuñada para postales devotas, sino de un diagnóstico lúcido sobre la arquitectura íntima del comportamiento humano.

El odio posee una dinámica de demolición rapidísima, una chispa destructiva capaz de reducir a cenizas la convivencia pacífica en cuestión de pocas semanas. Basta echar un vistazo a los acontecimientos que sacuden periódicamente el mundo para comprobar cómo el resentimiento colectivo, alimentado hábilmente por discursos de exclusión y sospecha mutua, desmantela los lazos elementales de vecindad y arrastra a pueblos enteros hacia conflictos fratricidas de difícil retorno.

La fuerza que construye

Kolbe vivió esa descomposición social en primera persona, observando con profunda preocupación cómo el nacionalismo exacerbado y la brutalidad sistemática vaciaban de contenido la dignidad humana hasta tratar a los hombres como meros números desechables. Frente a esa maquinaria de destrucción masiva, su respuesta no apelaba a la neutralidad cómoda ni al repliegue defensivo, sino a una ofensiva pacífica basada en la construcción tenaz de vínculos genuinos.

Para entender cómo operaba esa fuerza constructiva en su día a día, conviene mirar hacia Niepokalanów, la llamada Ciudad de la Inmaculada que levantó prácticamente desde la nada en los campos rurales de Polonia. Aquello no era un simple convento al uso, sino un complejo de comunicación masiva verdaderamente pionero para su época, donde rotativas potentes imprimían millones de ejemplares de revistas orientadas a despertar conciencias y fomentar la cultura popular.

Las herramientas con el objetivo de hacer el bien

Kolbe entendía perfectamente que el bien necesita herramientas eficaces, profesionales y modernas para competir con la propaganda del mal. No bastaba con lamentarse en voz baja por el rumbo torcido que tomaba Europa; hacía falta levantar estructuras estables, formar a jóvenes con rigor, arriesgar recursos materiales y sembrar una laboriosidad incansable allí donde imperaba la desidia o el pesimismo generalizado.

Cada máquina pesada instalada, cada página impresa con esmero y cada gesto de atención cotidiana formaban parte de esa labor creadora que desafiaba por anticipado la gran barbarie que se cernía en el horizonte del continente.

Ese compromiso radical encontró su prueba de fuego definitiva tras los alambrados de púa de Birkenau. En aquel infierno calculado donde el sistema carcelario estaba diseñado milimétricamente para despojar al prisionero de cualquier atisbo de humanidad, convirtiéndolo en un autómata hambriento y desesperado, la respuesta del fraile consistió en mantener milagrosamente intacta su capacidad de entregarse por los demás.

Un final lleno de heroicidad

Cuando el oficial al mando ordenó diez ejecuciones aleatorias en represalia por una fuga, eligiendo a un padre de familia que suplicaba clemencia por sus hijos pequeños, Kolbe dio un paso al frente para ocupar su lugar en el corredor de la muerte. Aquel intercambio voluntario no fue un arrebato romántico ni un deseo morboso de martirio, sino la consecuencia natural de una vida entera consagrada a la premisa de que el afecto auténtico siempre implica sacrificio efectivo. Al descender a la oscuridad de aquel subterráneo, donde los condenados terminaron rezando y consolándose en lugar de devorarse entre sí por el pánico, demostró que la luz puede abrirse paso en el rincón más tenebroso.

El legado de un sabio

La vigencia de su legado resulta sumamente incómoda si nos detenemos a reflexionar sobre cómo gestionamos los desacuerdos en nuestras propias sociedades contemporáneas. Vivimos a menudo rodeados de trincheras virtuales donde el insulto fácil y la cancelación pública actúan como un sucedáneo cotidiano de aquel viejo odio destructivo. Cuesta comprender que cualquier proyecto humano verdaderamente fecundo requiere una inversión paciente de afecto, escucha y perdón continuado para no venirse abajo ante el primer contratiempo.

La enseñanza de San Maximiliano nos recuerda con sobriedad que las estructuras sociales no se sostienen por la fuerza exclusiva de las leyes punitivas ni por la crispación permanente, sino por esa energía silenciosa capaz de generar vida donde solo parecía reinar el desierto y la ruina.