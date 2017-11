Atlético Vs Real Madrid resultado resumen y goles (0-0)

Atlético Vs Real Madrid: en directo

Min 90+2. ¡Final! Atlético de Madrid 0-0 Real Madrid. El conjunto merengue no estuvo bien, sobre todo a la hora de generar juego. Pero pudo ganar el derbi si Fernández Borbalán hubiera estado a la altura del partido.

Min 88. ¡UYYYY CRISTIANO! Sacó Lucas con la punta del pie el disparo del luso.

Min 87. ¡Qué escándolo! Dos penaltis en dos minutos, uno por manos de Juanfran y otro por un agarrón de Torres a Nacho. Ninguno pitado.

Min 85. ¡Disparo de Kroos! Atrapó con problemas Oblak.

Min 84. Buena llegada ahora del Madrid, no controló bien Cristiano.

Min 82. ¡Mano de Godín dentro del área! No la pita Borbalán.

Min 80. Agarrón de Juanfran y Borbalá le perdona la segunda amarilla.

Min 78. ¡La ha tenido Gameiro! Salvó bajo palos Varane.

Min 77. Amarilla para Juanfran por su enésima falta sobre Isco.

Min 76. Cambio en el Real Madrid. Se retira Benzema y entra Asensio.

Min 75. Disparo lejano de Cristiano que se marcha muy desviado. No está fino el portugués.

Min 73. Zidane está tardando en hacer los cambios y el Real Madrid está falto de ideas.

Min 70. Amarilla para Koke por una patada sobre Modric.

Min 65. Errático el Real Madrid en tres cuartos de campo, hace tiempo que no llegan al área de Oblak.

Min 62. Amarilla para Saúl por cortar una contra del Real Madrid.

Min 60. Confirmado. Sergio Ramos tiene la nariz rota. Fractura del tabique nasal.

Min 58. Se viene arriba ahora el Atleti. El cambio de Carrasco ha sentado bien a los de Simeone. Tiene que mover algo Zidane.

Min 53. Cambio en el Atlético. Se marcha Thomas y entra Carrasco.

Min 50. El Atlético parece no tener intención de ir muy arriba. Espera atrás para intentar salir a la contra. El Real Madrid toca pero le cuesta generar ocasiones.

Min 46. ¡Comienza la segunda parte! Entró Nacho por Ramos al descanso por esa patada en la nariz que le hizo no parar de sangrar.

21:37. Así quedó la nariz de Ramos tras la patada de Lucas.

Min 45+2. ¡Final del primer tiempo! Partido muy disputado y con pocas ocasiones por ambas partes. Borbalán, protagonista por sus ayudas al Atlético de Madrid. Dejó de pitar un penalti claro a Ramos, que acabó sangrando. Pudo expulsar a Savic pero le perdonó la roja, y ni amonestó a Correa por dar un pelotazo en la cara a Benzema sin balón en juego.

Min 44. Aprieta el Real Madrid, pero sin generar ocasiones claras.

Min 41. El Atlético ha bajado una marcha y el Real Madrid está muy cómodo ahora.

Min 38. La patada en la cara de Lucas a Ramos. Penalti de manual al limbo.

Min 36. Sergio Ramos sangrando por la nariz. Le dio una patada Lucas Hernández dentro del área del Atlético, pero Borbalán se ha hecho el sueco otra vez.

Min 34. Amarilla a Savic que pudo ser roja. Qué entrada sobre Kroos…

Min 31. ¡¡Uyyyyyy Kroos!! Gran ocasión del Real Madrid. Pudo haber penalti…

Min 25. Ahora el Madrid toca y toca, pero sin profundidad. Tienen que aparecer más Isco y Modric.

Min 22. Está haciendo daño Correa por la banda derecha del Atlético. Sufre Marcelo para frenar al argentino.

Min 20. Amarilla para Carvajal por una entrada sobre Lucas.

Min 18. ¡Increíble! Correa le da un pelotazo a Benzema en la cara con el juego parado y Borbalán no le saca ni amarilla.

Min 16. Los once guerreros de Zidane en el Wanda.

Min 15. Llegada ahora del Atlético, que está intentando ser más vertical.

Min 12. El Atlético siempre que recupera trata de salir rápido.

Min 8. Intenta hacerse con el dominio del partido el Real Madrid. El Atlético presiona bien.

Min 5. Así fue el saludo previo entre Cristiano y Griezmann.

Min 3. ¡Qué ocasión del Atlético! Fallo en cadena de la defensa del Real Madrid, pero Correa falló solo…

Min 1. ¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:43. ¡Saltan los equipos al césped! Ambientazo en el Wanda. ¡Esto empieza!

20:38. ¡Preparados ambos en equipos en el túnel!

20:33. Cerezo, en Movistar+: “Espero que Florentino pueda seguir andando tranquilamente después de ver el nuevo estadio”.

20:28. Ramos, agradeciendo el apoyo a los madridistas presentes en el Wanda.

20:22. ¡Calienta el Real Madrid! Así de concentrado está Cristiano Ronaldo.

20:20. Caminero, en Gol: “A ver si Griezmann tiene hoy una buena noche y es capaz de marcar para que nos sirva para ganar”.

20:15. Rivalidad sí, pero con respeto.

20:08. ¡Así calienta Kiko Casilla!

20:00. Espectacular imagen del interior del Wanda. ¡Noche fantástica en Madrid!

19:55. ¡Ambientazo en los alrededores del Wanda Metropolitano!

19:48. La gran novedad en el once del Real Madrid es Carvajal, que vuelve tras estar varias semanas sin jugar por una pericarditis. El lateral se sinceró hace unos días en DIARIO MADRIDISTA.

19:40. Uno de los protagonistas de la previa del derbi ha sido Theo, que ha calentado el partido en las redes sociales.

19:35. Simeone también tiene ya a sus once. El Atlético de Madrid sale con: Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Lucas Hernández, Gabi, Thomas, Saúl, Koke, Correa y Griezmann.

19:33. ¡Once oficial del Real Madrid! Zidane sale sin sorpresas: Casilla, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano y Benzema.

19:30. Ya ha llegado también el Atlético al Metropolitano. Griezmann estrena ‘look’.

19:25. ¡Así está el Wanda! En 80 minutos será una caldera.

🏟1⃣ We’ll be playing in this stadium for the first time tonight… Hoy jugamos en este estadio por primera vez en la historia…#RMDerbi | #HalaMadrid pic.twitter.com/Q2IyfpNtwq — Real Madrid C.F.🇬🇧 (@realmadriden) 18 de noviembre de 2017

19:20. Ya ha llegado el Real Madrid al estadio colchonero. Caras de máxima concentración para el derbi.

19:18. ¡Todo preparado en el Wanda Metropolitano para el primer derbi de la historia en este estadio!

19:15: El Wanda Metropolitano se viste de largo para acoger el primer derbi de su historia. Atlético de Madrid y Real Madrid se miden en un duelo capitalino donde las necesidades son mayúsculas. Ambos equipos necesitan ganar para no alejarse más de la cuenta de la cabeza de la Liga. Cuando el partido arranque, si el Barcelona ha ganado horas antes en Butarque, ambas escuadras se encontrarán a 11 puntos del líder.

Horario y canal de televisión del Atlético Vs Real Madrid

Los de Simeone llegan al partido con todos los jugadores disponibles, pero con un clima enrarecido por culpa de las últimas declaraciones de Griezmann. El francés sigue coqueteando con una posible marcha y su actitud empieza a cansar en la entidad rojiblanca.

Por otro lado, la falta de fútbol también es una da las cosas a tener en cuenta. El Atlético no pierde, pero le cuesta ganar. Sólo cayó ante el Chelsea en el descuento, pero ha empatado nueve partidos en lo que va de curso. La falta de gol y la fragilidad defensiva son sus principales problemas.

En frente, el Real Madrid no llega mucho mejor a la cita. Los de Zidane necesitan ganar para no empezar a decir adiós a la lucha por el título demasiado pronto. Además, tiene que dar un paso al frente tras varios resultados que han generado dudas, como las derrotas en Gerona o frente al Tottenham.

En la caseta blanca también hay tensión. El cruce de declaraciones entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo ha provocado un enfrentamiento entre dos de los pesos pesados de la plantilla. Zidane salió en rueda de prensa para tranquilizar los ánimos.

Aunque también existen motivos para sonreír. Dani Carvajal ya ha superado sus problemas cardiacos y está de vuelta. De hecho, el de Leganés tiene muchas opciones de ser titular ante el Atlético de Madrid..

Situados a ocho puntos del FC Barcelona, que podrían ser once antes del encuentro si el líder gana en Butarque al Leganés horas antes, los de Diego Pablo Simeone y los de Zinédine Zidane no tienen excesivo margen para conceder más ventaja a los azulgranas y esa tensión de ‘final’ se puede trasladar al terreno de juego y al desarrollo del choque.

Ni rojiblancos ni madridistas llegan a este primer derbi en el nuevo feudo colchonero en su mejor momento. Lejos de sus respectivas mejores versiones futbolísticas, esperan que la pasión y expectación que levanta este partido sea un acicate para poder recuperarlas, con el añadido de que ambos técnicos han tenido mucho tiempo para prepararlo sobre la pizarra, pese a la ausencia de sus internacionales.

El Atlético no variará su estilo. Será ambicioso como cuando afronta este tipo de partidos en su estadio y buscará presionar arriba desde el pitido inicial para incomodar a un Real Madrid cuyo centro del campo vive actualmente del estado de forma de Isco Alarcón. Si desconecta al malagueño, los blancos podrían encontrar muchos problemas para controlar el choque y llegar con peligro a la portería de Jan Oblak.

El equipo rojiblanco también sabe que necesitará encontrar por fin el camino hacia el gol, la faceta que más se les está resistiendo en esta campaña donde, de todos modos, sólo el Chelsea les ha batido y con el tiempo reglamentario ya cumplido. Para ello, Antoine Griezmann se vuelve a presentar clave, en una semana donde el francés ha vuelto a ser el centro de atención por unas declaraciones donde indicaba que no le importaría formar un tridente junto a Neymar y Mbappé.

El delantero está reñido con el gol este año y sólo suma tres, el último liguero ante el Sevilla a finales de septiembre. Parece que ante la en ocasiones timorata zaga madridista, será la principal referencia ofensiva junto al argentino Ángel Correa porque Simeone podría apostar por meter mucho físico en su once.

En este sentido, el ‘Cholo’ recupera a un jugador clave en el centro del campo como Koke Resurrección y en sus ensayos ha dejado entrever que va a blindar la zona media con el trivote formado por el capitán Gabi, Thomas y Saúl Ñíguez. Atrás, será la zaga habitual, con la presencia de Filipe Luis, ya recuperado de su problema muscular, presumiblemente en el once en detrimento de un Lucas Hernández que tiene un partido especial por medirse a su hermano Théo. También regresa tras lesión Yannick Carrasco.

Carvajal y Modric, listos

No parece que haya demasiadas dudas en el once que dispondrá Zinédine Zidane, que debe recordar su último choque con los rojiblancos, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, con un arranque furibundo local por el adverso resultado de la ida que se saldó con un atemorizante 2-0, y que en sus dos últimas salidas (Montilivi y Wembley) ha caído derrotado.

El técnico francés tendrá las bajas de Keylor Navas, Gareth Bale y Mateo Kovacic y recupera a Dani Carvajal, el cual está “listo desde hace mucho” tras superar la pericarditis que se le diagnosticó a finales de septiembre, fecha desde la que no ha vuelto a jugar. Si el de Leganés no es de la partida por el alto ritmo e intensidad que se espera, Nacho Fernández y Achraf se jugarán un puesto en esa zona.

En el centro del campo, no se esperan cambios y ‘Zizou’ volvería a confiar en su cuarteto teóricamente titular una vez que el golpe de Isco en el amistoso ante Costa Rica no resultó grave y que Luka Modric entrenó en la previa. Asensio y Ceballos, que viene de hacer un triplete con la Sub-21, esperan por si el croata no está al cien por cien.

Arriba, para hacer daño a un equipo que sólo ha encajado dos goles en el Wanda formará la pareja Cristiano Ronaldo-Benzema. El portugués, al igual que Griezmann aunque con la ‘excusa’ de su sanción no carbura en LaLiga Santander, estará fresco tras ser liberado por su selección y el año pasado le hizo dos ‘hat-tricks’ al Atlético, uno en Liga, en el 0-3 del Calderón, y otro en ‘Champions’, el 3-0 de la ida de semifinales en el Bernabéu.