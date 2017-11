Inda: “Hazard se ha vuelto a ofrecer al Madrid”

Eden Hazard no para de lanzar guiños al Real Madrid. El último fue hace unos días con unas declaraciones para la televisión RTL en las que reconoció que sería un sueño ser entrenado por Zidane: “Todos conocen el respeto que tengo por Zidane como jugador, pero también como entrenador. Él era mi ídolo. No sé qué sucederá en mi carrera en el futuro, pero sería un sueño jugar para Zidane“.

Unas palabras que reabren el eterno culebrón de su posible fichaje por el Real Madrid. El club merengue ya lo quiso fichar cuando todavía era jugador del Lille con la recomendación precisamente de Zidane, pero el Chelsea de Abramovich acabó adelantándose. En Inglaterra ha cuajado grandes temporadas, siendo el pasado curso en el que más brilló. El Madrid siempre lo ha tenido en su agenda y el pasado verano la idea era tantear de nuevo al belga, pero una grave lesión de tobillo acabó frenando todo.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones que el Real Madrid sigue manteniendo a Hazard como opción preferencial y que el jugador sigue loco por vestir la camiseta blanca. “Hazard sigue ofreciéndose al Real Madrid. Cristiano se puede ir y Bale no está para jugar al fútbol. Está en las mismas estadísticas que Robben. Alguno se estará acordando de la oferta que llegó este verano por él”.

El Chelsea quiere que renueve

Ahora, el Chelsea trata de renovarlo por todos los medios. En Stamford Bridge quieren mejorarle sustancialmente el contrato para espantar los fantasmas del Real Madrid, pero el belga no se decide a dar el paso y ampliar su contrato, que acaba en 2020. Sabe que si quiere vestir de blanco debe ser a corto plazo, pues cumple 27 años en enero, de ahí que le surjan esas dudas.

En el Real Madrid, Hazard gusta a todos los niveles. Zidane siempre ha sido un enamorado de su juego, y en la cúpula también estarían encantados con su llegada. Pero su fichaje no sería una operación nada sencilla pese a que la entidad mantenga muy relaciones con el Chelsea. El club inglés no quiere desprenderse de su gran estrella y la única vía sería que Hazard presionara para marcharse. Y, aún así, el Real Madrid tendría que desembolsar una cantidad muy alta a tenor de cómo está el mercado… Pero si quiere que no se le escape de manera definitiva debe darse prisa, porque si Hazard renueva por los blues la opción de que recale en el Bernabéu sería casi una quimera.