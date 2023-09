No te pierdas la exclusiva que nos cuenta Javier Cárdenas en su programa Levántate Ok de este lunes. Todos conocemos el último capítulo del caso Luis Rubiales: el vídeo que fue grabado en el autobús de la selección española femenina de fútbol, supuestamente dos horas después del partido de la final en el que la selección se convirtió en campeona del mundo. Jenni Hermoso muestra a sus compañeras imágenes en su móvil del beso no consentido de Luis Rubiales. Ellas, en medio de la celebración, bromean al respecto y Jenni Hermoso lo compara con la famosa foto de Iker Casillas y Sara Carbonero.

Después de la suspensión cautelar, Luis Rubiales dejará de percibir parte de su retribución, unos 230.000 euros correspondientes a los tres meses de castigo. Y después de que el Gobierno haya pedido al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión cautelar del presidente de la RFEF, al considerar que su comportamiento en la final del Mundial femenino de fútbol «está afectando a la imagen del deporte español y de España».

Además, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ensalzado la «reacción ejemplar» de las jugadoras de la Selección Española femenina de fútbol ante las «actitudes y discursos bochornosos» del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sánchez ha negado que «los lamentables sucesos» hayan perjudicado a España.

Pues después de todo esto, Javier Cárdenas te cuenta quién y por qué se «urdió» todo este movimiento mediático de Jennifer Hermoso. Todo un movimiento que toma varias posturas a medida que pasa el tiempo y se suceden las declaraciones. Algo que no te puedes perder hoy con Javier Cárdenas.