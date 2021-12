Este jueves Levántate OK comienza una nueva edición del morning show del momento por todo lo alto comentando la resaca del sorteo de la Lotería. Javier Cárdenas ha recordado cómo en su barrio en Barcelona había gente que se gastaba hasta 6.000 euros en billetes de Lotería. El presentador ha comentado algo curioso sobre una vecina en la televisión que dijo que no compraba Lotería «para no ayudar el Gobierno». «Esto da la imagen de cómo está la gente harta de este Gobierno, que no ayuda a las clases trabajadoras», reflexiona Cárdenas.

Además, ha comentado las frases que han dejado profesores de las escuelas catalanas dedicadas a los que padres que piden un 25% de español en las aulas: «Payasos, a cagar». «Estos son unos imbéciles, cuatro catetos fanáticos y ni de lejos son la gran mayoría aquí en Cataluña», ha sentenciado Cárdenas.