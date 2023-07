Javier Cárdenas analiza algo que no se entiende que haya sucedido. Y es que por ejemplo hay doa pueblos en Madrid donde arrasó Isabel Díaz Ayuso el 28 M, que ahora ha ganado Yolanda Díaz. Javier Cárdenas dice entre risas que «la gente que iba muy borracha ese día, le daba lo mismo Yolanda Díaz que Ayuso, claro, porque son lo mismo». Es algo que no cuadra aunque le des mil vueltas, incluso Sumar ha ganado en diez pueblos de Andalucía donde antes ganó el PP con mayoría absoluta, hay cosas que no se entienden.

Hay que decir que el Partido Popular está en shock y tampoco entiende lo que estamos contando aquí, pero lo dicen con la boca pequeña, no quieren que les llamen conspiranoicos y van a aguantar perder aun bajo sospecha.