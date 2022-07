Hoy es lunes 4 de julio, y llega una nueva edición del morning show del momento, Levántate OK. Hoy, Javier Cárdenas echa cuentas y se fija en lo que Irene Montero se ha gastado en publicidad desde su Ministerio. Pero no sólo ella, también repasa lo que están gastando otros gabinetes en publicidad… Y no te pierdas el escalofriante caso del conductor de autobús que dio positivo en tres drogas distintas.

Además, y como cada día, Javier Cárdenas y todo su equipo te traen las noticias más insólitas y sorprendentes aquí, en Levántate OK.