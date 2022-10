Javier Cárdenas te cuenta hoy la guerra silenciosa que está aconteciendo en Ceuta, donde están convirtiendo a chavales en sicarios, que es algo que pasa en tantos y tantos países latinoamericanos y de otras zonas. Pues en Ceuta han acabado creando ejércitos de chicos, de niños. Esto viene desde hace meses, cuando dos bandas formadas en su mayoría por menores empezaron a aterrorizar la ciudad y donde ya han asesinado a tres personas. La guerra, en realidad, lleva años en marcha, porque Ceuta es el vértice sobre el que pivota el tráfico de hachís del Estrecho. Un circuito que arranca en Marruecos, desde donde las organizaciones de traficantes envían la droga a grupos asentados en el campo de Gibraltar y la costa del sol. Luego, los encargados de esta intermediación suelen ser ceutís de origen marroquí.

Javier Cárdenas apunta que es tremendo que estemos ya viviendo esto, que parece que viene para quedarse. «Es aleccionar a niños que como no van a la cárcel, son utilizados como escudos humanos, para que cometan delitos y no pase nada. Y en cambio hay cuatro desgraciados que se están macro forrando a costa de estos niños, mientras ellos no corren riesgo.». Nos acordamos de ‘el nene’, sobre el que se hizo una película años más tarde, apodo por el cuál es más conocido Mohamed Taieb Ahmed o Mohamed El Ouazzani, que fue uno de los mayores narcotraficantes del mundo y en consecuencia, de los más buscados por las fuerzas policiales por tráfico de drogas. Su fortuna se estimó en cerca de los 30 millones de euros. ‘El nene’ illegó a introducir en España 50 000 kilos de hachís.