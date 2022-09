Hoy hablamos de cómo en España nos sobra el dinero… Nos sobra a «espuertas».

La número dos de Irene Montero que dimitió del cargo hace 10 meses por presión y porque estaba muy estresada, no lo estaba para cobrar 7.000 euros al mes que hemos estado pagándole hasta hace poco.

Lo gordo es que es legal que ex ministros o ex secretarios de Estado, aunque ellos decidan irse (no que les echen), sigan cobrando una indemnización durante dos años de media. Cuando están menos de dos años como esta mujer, cobra un año y nueve meses de indemnización. Estamos hablando de Noelia Vera, ex secretaria de estado de igualdad, 70.000 euros que ha cobrado a pesar de dimitir pero que hay que multiplicar por 60 porque son sesenta los ex altos cargos que están cobrando eso a día de hoy , lo que hace un total de 420.000 euros CADA MES.

Recordemos que la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, número dos del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, decidió dejar la política institucional y poner a disposición de Podemos sus cargos públicos y orgánicos que desempeña en la formación morada. Según ha relatado en varios comentarios en la red social Twitter, se trata de una decisión «personal y complicada» pero en política «lo más valioso es ser honesta» y saber «parar» cuando «el cuerpo avisa», «tomar aire y emprender otros caminos». Al frente de la Secretaría de Estado la reemplaza la dirigente de la formación morada Ángela Rodríguez.