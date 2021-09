El ex jefe de la Inteligencia Militar de la dictadura chavista Hugo ‘El Pollo’ Carvajal está dispuesto a hacer lo que sea para no ser extraditado a Estados Unidos. O, por lo menos, retrasar ese momento. Hoy en Levántate OK te contamos lo que ha dicho el ‘El Pollo’ Carvajal al juez García-Castellón.

Pero este no es el único tema que Cárdenas y su equipo van a tratar en su programa diario. Las frívolas declaraciones de Reyes Maroto utilizando el drama que viven muchos palmeros por la erupción del volcán, para atraer turistas. O el caso de la doctora Noelia de Mingo, detenida por apuñalar a dos personas en la localidad de El Molar. De Mingo, hay que recordarlo, mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz tras un brote psicótico. Este lunes, ha vuelto a pasar pudiendo haberse convertido en una nueva tragedia.