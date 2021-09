En ‘Levántate OK’, el subdirector de OKDIARIO, Carlos Cuesta, explica cómo el mismo día de la manifestación en la que los socios de Sánchez honran al asesino Henri Parot el Gobierno permite una manifestación de cabezas rapadas y «oh casualidad, la delegación de Gobierno, que es socialista permite una manifestación homófoba en un barrio emblemático para la comunidad gay como Chueca».

Las informaciones que publica OKDIARIO demuestran que Mercedes González miente doble y triplemente, porque la ley permitía prohibir la marcha nazi por «peligro para las personas», algo que, dado el perfil de los manifestantes, hubiera justificado que no se llevara a cabo. El Gobierno miente de forma descarada, porque no es verdad que no supiera cuál era la intención de los convocantes.

Y miente porque la Policía le advirtió antes, durante -prácticamente en tiempo real- y después de la marcha. Por decirlo de forma aún más clara: sabía perfectamente quienes y a qué iban a Chueca, pero permitió la manifestación porque le convenía para tapar la ignominia de Mondragón.