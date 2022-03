Hoy es jueves y ya está aquí en OKDIARIO la nueva edición del morning show del momento, Levántate OK. Javier Cárdenas analiza la situación en Ucrania lamentando la decadencia de EEUU con un Joe Biden que ayer confundió a los ucranianos con los iraníes. También analiza la situación de los medios de comunicación que no le preguntan a Iglesias «si no se le cae la cara de vergüenza tras haber dicho que no iba a haber guerra en Ucrania».

Cárdenas además critica a Esteban González Pons (PP) por llamar «extrema derecha» a Vox: «Sigan así y hay Sánchez para rato».