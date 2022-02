Nuevo episodio de Levántate OK, el morning show del momento, en el que Javier Cárdenas comenta con asombro la noticia de OKDIARIO en la que el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, es director de marketing de una consultora tecnológica que gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo. Cárdenas se arrepiente de haberla elogiado al comienzo de la legislatura.

«Mirad, no dejo de sorprenderme. Cada día hay un escándalo más grave, pero han conseguido silenciarlo. Lo de Calviño es muy grave, pero no pasa nada porque tienen a los medios comprados. Con esto uno se enfrenta a presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, pero no pasa nada. Es el tongazo del siglo, con nuestros impuestos se paga a los medios para que no hagan su trabajo. Ese pucherazo continuo es la razón por la que España no va bien. Hablé muy bien de Calviño y me arrepiento. Da mucha rabia», dice con resignación Cárdenas.

También comentan cómo una mujer que estaba lavando su coche se dio cuenta de que un hombre desnudo dormía en el maletero. Como cada día, Cárdenas y todo su equipo te traen las noticias más insólitas y sorprendentes aquí, en Levántate OK.