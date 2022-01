Juan Carlos Monedero vuelve a las aulas del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Esta semana ha comenzado sus clases de Teoría y Práctica de la Democracia. OKDIARIO ha sido testigo durante dos horas de cómo impone un régimen de terror para que sus universitarios no graben sus lecciones en las que permanentemente hace guiños a Podemos y lanza críticas a los partidos de centroderecha.

Javier Cárdenas ha mostrado su estupor ante el hecho de que el chavista Monedero campe a sus anchas por la Complutense. «Ya ves por dónde va. Ya sabemos de donde ha recibido financiación esta gente. Y lo peor es que un tipo como este que decía que Venezuela era un ejemplo de democracia pueda dar clase en la universidad eso sí que es un chiste. Lo mejor es que este tío se cree que era muy gracioso», ha dicho en Levántate OK.

«Que tú no te puedes dedicar a hacer chistecitos. Me quedo loco de ver cómo se adoctrina a los estudiantes, cómo se les miente -ya lo estamos viendo en Cataluña- para que su relato sea adaptado a lo que ellos piensan. No hay un catalán que robe, todos son de fuera. Y estos de Podemos haciendo el adoctrinamiento como bandera. Que este hombre influya en los estudiantes es un mal chiste», sentenció.