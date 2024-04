En el programa de Javier Cárdenas tratamos el tema Broncano ya que ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha empeñado en fichar a Broncano a un precio completamente desorbitado -28 millones por dos temporadas-, porque cree que el cómico podrá contrarrestar las críticas que recibe de otros programas.

A todo esto es curioso y alarmante que el propio David Broncano vaya a costar más que mantener a la Familia Real, cuyo presupuesto se mantiene prácticamente congelado desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa, a pesar de que los propios ministros que se han subido más de un 23 % en los últimos años.

Aunque hay un encarecimiento de la vida, la cuantía que el Estado destina a la Casa del Rey en 2024 es inferior a la que se le transfería en 2009, cuando ascendía a 8,89 millones. Eso se debe a que en momentos de crisis la Corona se aprieta el cinturón con importantes recortes, cosa que no hace el propio gobierno, todo lo contrario, destinando dinero público a chiringuitos, allegados cuando no familiares, a otros países o para poner en televisión española a alguien de su cuerda, saltándose la metodología de contratación que había y con pagos desorbitados por algo que no tiene ningún antecedente de éxito, recordemos que su audiencia era de 7.000 espectadores. De locos.