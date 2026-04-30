Hoy, 30 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se enfrenta a un día variable con cielos poco nubosos que se cubrirán hacia el final de la jornada. Habrá brumas matinales y vespertinas en zonas elevadas, así como lluvias y chubascos dispersos en la primera mitad del día, que podrían traer tormentas en el tercio sur por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad occidental, mientras que las máximas mostrarán un descenso suave en el litoral. Un viento flojo del sur cambiará a norte por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con posibilidades de lluvia

El cielo se despereza lento sobre Bilbao esta jornada con una probabilidad elevada de lluvias que podrían sorprender en cualquier momento. La mañana comenzará fresca, donde la temperatura mínima se situará en torno a los 12 grados, mientras que la brisa del norte refrescará el ambiente con una velocidad suave de 10 km/h. La sensación térmica podría sentirse un poco más baja debido a la alta humedad que puede hacer el ambiente algo pesado, cambiando la perspectiva de un día que promete ser inestable.

Ya por la tarde, las condiciones no mejorarán mucho y el cielo mantendrá ese tono grisáceo. Aunque las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados, los chubascos continuarán siendo un riesgo, en especial cuando el sol se asome tímidamente antes de caer tras el horizonte a las 21:11. Con una humedad que será muy notable y un ambiente en penumbras tras la caída del día, los bilbaínos deberán estar preparados para un día de cambios constantes y sorpresas meteorológicas.

Nubes y posibilidad de lluvia constante en Baracaldo

Las nubes se amontonan en el cielo de Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que interrumpirá la habitual calma. A medida que el sol intenta asomarse por el horizonte, la brisa fresca insinúa que las temperaturas no alcanzarán los estándares de confort esperados. La mañana arrancará con un cielo parcialmente cubierto, donde la posibilidad de lluvia no se hará esperar, alcanzando un 80% hasta el mediodía y dejando caer algunas gotas.

El contraste se hará evidente a lo largo de la jornada. Mientras que la temperatura tocará un máximo de 21 grados, la sensación térmica caerá a 13, generando una notable frescura. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% y el viento soplará a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 30 km/h. Se recomienda llevar paraguas y un abrigo ligero para no verse sorprendido por el cambio.

Guecho: ambiente gris con posibilidad de lluvia

Esta mañana, Guecho amanece con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia del 90%, especialmente durante la madrugada y hasta mediodía, cuando los termómetros marcarán alrededor de 15 grados y la sensación térmica se mantendrá a 14. De hecho, la humedad relativa alcanzará un 85%, lo que hará que el ambiente se sienta bastante pesado. A medida que avance el día, se espera que el viento, soplando del norte a 10 km/h, arrastre algunas nubes, aunque el cielo seguirá mayoritariamente gris.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá al 35% y las temperaturas llegarán a un máximo de 19 grados. Aunque el cielo será menos denso, se mantendrá como parcialmente nublado. La jornada, que comenzará con la salida del sol a las 07:06 y culminará a las 21:12, ofrecerá cerca de 14 horas de luz. En resumen, un día fresco y húmedo donde es recomendable llevar paraguas a mano.

Santurce: nubes dispersas y riesgo de lluvia

El tiempo durante la mañana y la tarde se presentará templado, con algunas nubes dispersas y un leve riesgo de lluvia que puede aparecer en cualquier momento. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados, con un viento suave que facilitará una sensación agradable.

Este ambiente es ideal para pasear y disfrutar de las actividades diarias al aire libre. Un día con un aire sereno invita a relajarse y aprovechar lo que ofrece la ciudad, haciendo de esta jornada una buena oportunidad para compartir momentos con amigos o familiares.

Cielos grises y lluvias frecuentes en Basauri

Esta mañana en Basauri amaneceremos con cielos cubiertos y una temperatura fresca que rondará los 12 grados. La sensación térmica es similar, así que es recomendable sacar una chaqueta antes de salir. A medida que avance el día, es probable que la lluvia haga su aparición, con un ambiente gris y vientos del norte que soplarán a 10 km/h.

Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 22 grados, pero la probabilidad de lluvia se mantendrá alta. No olvides un paraguas a mano, ya que las precipitaciones podrían ser frecuentes hasta la noche. Disfruta de un café en casa y prepárate para un día de lluvia.