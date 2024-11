Yolanda Díaz, látigo contra Rubiales, protectora de Errejón

Cuando la vicepresidenta del Gobierno y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, se manifestó por el beso de Luis Rubiales -una intervención en la que cargó con desorbitada fiereza contra el entonces presidente de la RFEF por su beso a Jennifer Hermoso- ya conocía la primera denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual. Basta hacer un poco de memoria y recordar cómo la vicepresidenta capitalizó las protestas contra la actuación de Rubiales. Se fotografió junto a pancartas con el lema «Sólo sí es sí», «Jenni, yo sí te creo», «Contigo Jenni, se acabó».

La doble moral de Yolanda Díaz es un hecho objetivo, más aún si tenemos en cuenta que la criticable manera de comportarse del ex presidente de la Federación Española de Fútbol es, comparada con la actuación de Errejón, bastante menos grave. Al primero se le dibujó como un depredador sexual sin escrúpulos y al segundo se le permitió seguir, reforzado además, en sus cargos orgánicos. Yolanda Díaz hizo cumbre en la hipocresía al creer a Jenni Hermoso pero no creer la denuncia de la mujer que apuntaba a Errejón en redes sociales. Una doble vara de medir gigantesca.

Díaz ha asegurado que la presunta «agresión sexual» se comentó internamente entre Sumar, Podemos y Más Madrid, pero que no actuaron porque la supuesta investigación abierta por el partido madrileño se cerró y el tuit de la chica de Castellón denunciando tocamientos no consentidos del ex diputado de Sumar en junio de 2023, desapareció. O sea, que hicieron lo más fácil: mirar para otro lado y esperar que la denuncia se perdiera.

En junio de 2023, la dirigente de Sumar no consideró que fuera lo suficiente importante ese tuit para seguir investigando a Errejón, pero no dudó en salir a protestar al centro de Madrid y en arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que acusó de ser de ir «lentos» a la hora de tomar medidas contra el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol. Cinismo en estado puro, pues la coalición de Yolanda Díaz también pidió que la actual junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol se disolviera, por incumplir los criterios de paridad establecidos en la Ley 39/2022 del Deporte. Yolanda Díaz, látigo de Rubiales, protectora de Errejón. Ya se sabe: la ley del embudo