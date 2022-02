El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, es el elegido de forma mayoritaria por los votantes del PP como hipotética solución a la guerra que se vive en el seno del partido. Un 43,2% apuesta por él como líder del PP nacional y candidato a la Presidencia del Gobierno, un porcentaje igual a la suma de los otros dos candidatos: Isabel Díaz Ayuso, con un apoyo del 24,4%, y Pablo Casado, con el 19,2%. Parece evidente que se impone la solución de apostar por alguien no contaminado en la descarnada pelea que libran Génova y Sol. Curiosamente, los votantes de Vox (57,7%) y Ciudadanos (42,8%) prefieren, sin embargo a la presidenta madrileña. Es decir, en los votantes de su propio partido, Feijóo arrasa, pero quien arrasa es Ayuso en los votantes de las formaciones de Santiago Abascal e Inés Arrimadas, que condenan abrumadoramente a Pablo Casado, con el 7,6% y el 7,9%, respectivamente.

Entre los votantes de la izquierda, también se impone el presidente de la Xunta. La primera conclusión que cabe extraer es que los votantes del PP entienden que tanto Casado como Ayuso salen debilitados de la crisis sin precedentes que se vive en su partido. Que forman parte del problema y que la solución tiene que venir de la mano de otra persona que no haya formado parte de ninguno de los dos bandos enfrentados. No deja de resultar significativo que, sin embargo, la figura de la presidenta madrileña sea la elegida pata liderar el partido entre los votantes de Vox y Ciudadanos. Su capacidad para atraer adhesiones en votantes de estas formaciones es relevante. Dicho de otro modo: Ayuso es un fenómeno político que ejerce enorme fascinación de forma transversal en las formaciones del centro y la derecha política, incluso fuera de su propio partido. Y también resulta significativo que la figura de Casado, en estas formaciones, refleje un apoyo tan exiguo. En cualquier caso, si fuera por lo votantes del PP no habría grandes dudas: Núñez Feijóo es el elegido.