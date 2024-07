Visto cómo se las gastan, Carvajal debió mandar a Sánchez a hacer puñetas

El grado de sectarismo del PSOE ha quedado retratado en un titular de su «órgano de expresión» ‘El Socialista’, que en una surrealista y ridícula interpretación del triunfo de la selección española de fútbol en la Eurocopa afirma sin rubor que «La Roja siempre gana», junto a una imagen, en primer término, de Pedro Sánchez. O sea, que el éxito del combinado nacional no se debe al papel desempeñado por los jugadores, sino al presidente del Gobierno, convertido en el principal protagonista del éxito. La estupidez en estado puro. A quienes han cuestionado el frío saludo de Dani Carvajal y otros integrantes del equipo a Pedro Sánchez en la recepción de la Moncloa habría que explicarles que se debió, precisamente, a esto: a la obscena y grimosa utilización por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del éxito de la selección española. ‘El Socialista’, al fin y al cabo, lo que hace es confirmar que el PSOE instrumentaliza de forma bastarda la victoria de España.

Visto lo visto habrá que convenir que, en todo caso, Dani Carvajal pecó de excesivamente respetuoso, porque viendo cómo se las gasta esta gente lo natural habría sido mandar directamente a Pedro Sánchez a hacer puñetas. La revista del PSOE no se queda ahí, sino que acusa a PP y VOX de atacar a la selección por los orígenes de algunos de sus jugadores y de «querer apropiarse de su triunfo». Después de afirmar que «este equipo es el más diverso e integrado de la historia de nuestro fútbol», añaden: «Es triste ver a la derecha y a la extrema derecha de este país celebrando los títulos de España, pero no mucho, porque no les gusta el color de piel de sus jugadores». Asqueroso. Y revolcándose en su propia miseria, ‘El Socialista’ se recrea en la infamia al escupir lo siguiente: «Haríamos mal en olvidar cómo inició la Eurocopa la derecha y cómo se han volcado con la selección únicamente para apropiarse de su éxito».

Carvajal, Rodri, Morata, la próxima vez Pedro Sánchez os invite a la Moncloa le decís que vaya el socio de Begoña Gómez