Es Govern socialista de Francina Armengol segueix sa seva creuada per tornar a obrir antigues ferides i crispar sa societat balear amb temes que ja estaven superats. Es passat mes de març, apel·lant a sa Llei 2/2018 de 13 d’abril de Memòria i Reconeixements Democràtics de ses Illes Balears, sa pretesa Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixements Democràtics teledirigida per Podemos obligava a s’Ajuntament des Castell a retirar es monolit en memòria de D. Francisco Gimier, alcalde des Castell entre 1924 i 1930 assassinat per un grup de militars republicans i milicians comunistes que el varen treure de ca seva sa matinada des 16 de novembre de 1936 per endur-se’l an es cementeri des Castell, on seria trobat amb so crani esclafat i amb ferides de bala. S’excusa per retirar es monolit era que sa inscripció posava “Caído por Dios y por España” i això pes nostros il·lustres governants se tracta de simbologia franquista intolerable.

Gràcies a ses negociacions des PP des Castell i des seu regidor Jaume Fedelich amb s’equip de govern de PSOE i Som Es Castell, s’havia aconseguit arribar a un acord perquè en es cementeri municipal s’instal·làs una placa en record de s’alcalde Gimier que resaria així: “Delante de la entrada de este cementerio el 16 de noviembre de 1936 fue asesinado Francisco Gimier Sintes, alcalde de este municipio entre los años 1924 i 1930. En recuerdo de todos los que sufrieron las desastrosas consecuencias de la Guerra Civil y de la posguerra. Su memoria nos guía para vivir en paz y en libertad”.

Finalment emperò, s’alcaldessa Joana Escandell i es grup socialista no han complit amb sa seva paraula i han esborrat tota referència a sa Guerra Civil des text de sa placa, rompent així es consens entre tots es partits des consistori, com si s’assassinat de s’alcalde Gimier es 16 de novembre de 1936 a mans de republicans i comunistes no tengués res a veure amb sos assassinats perpetrats pes Front Popular a Balears i a tot Espanya que desencadenarien sa dolorosa Guerra Civil.

¿Com pot ser “franquista” un discret monolit en memòria d’una víctima que va ser alcalde des Castell abans de sa Segona República, quan es franquisme ni existia?

El sr. Gimier va ser alcalde des Castell entre 1924 i 1930, durant sa dictadura d’en Primo de Rivera. Segurament no degué sentir ni xerrar d’en Franco, ja que es General va ser nombrat màxim cap des bàndol nacional unes setmanes abans des seu assassinat. Però com va recordar es diputat Juanma Lafuente en seu parlamentària, es gran delicte del sr. Gimier va ser, senzillament, ser alcalde des Castell, vicepresident de s’Ateneu de Mahó i catòlic.

Idò, que es nostro delicte sigui reivindicar sa seva memòria i sa de totes ses víctimes innocents des Front Popular i de sa Guerra Civil que aquest govern manipulador i antidemocràtic pretén esborrar de sa història de ses Balears.