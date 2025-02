La verdad empieza por el Barranco del Poyo

El testimonio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, hombre inequívocamente salido de la turba sanchista, acerca de que no suministró suficiente información (periodo largo de silencio de más de dos horas cuando la riada se lo llevaba todo) sobre el desboque del Barranco del Poyo inicia un camino directo hacia la verdad sobre el trágico desenlace de la DANA valenciana.

Su afirmación hecha sin matices es el inicio, pero no el final, para conocer la verdad acerca de la tragedia natural más devastadora ocurrida en España desde hace un siglo. A la verdad dicha por Polo en primera instancia (antes de que desde el Gobierno se le impusiera silencio y desmentido), acuciado por su propia conciencia, se suma el hecho cierto de que el ministro Marlaska despreció los ofrecimientos de ayuda realizada por numerosos países de la Unión Europea para ofrecer auxilio. Ahí están las manifestaciones al respecto de su homólogo francés que le llamó solícito para mandar a sus fuerzas y el ex juez contestó que no hacían ninguna falta.

Luego, se suma el baile de Sánchez en la India, donde ni siquiera consiguió que ese país encargara los submarinos a las empresas españolas. Finalmente, están los testimonios de docenas de uniformados que ponen en cuestión las afirmaciones de la ministra de Defensa sobre las órdenes a las Fuerzas Armadas.

Resumiendo, el Gobierno sanchista no quiso decretar el Estado de Emergencia Nacional como era su obligación. Intentaba que el presidente autónomico, Carlos Mazón, se ahogara en su propia salsa. Con el tiempo transcurrido se puede colegir con justeza que Sánchez vio una posibilidad de recuperar políticamente un territorio perdido; esta apreciación se asienta aún más en el imaginario popular y común después de conocer determinados comportamientos del Gobierno hacia los directamente golpeados por la DANA e, incluso, aquella huida de pollo asustado del jefe del Ejecutivo cuando el pueblo llano le mandó.

Al pueblo se le puede engañar muchas veces, pero no todas. Ahí están las últimas encuestadas realizadas en la Comunidad Valenciana. El denostado, vituperado Mazón aumentaría su ventaja actual si las elecciones se celebran hoy.

Y todavía sólo se conoce la mitad de la mitad. Mientras, una responsable directa, Teresa Ribera, calienta sillón en Bruselas…