El autócrata y la histérica Fashionaria ya no se odian, ahora se besan y pactan que España sea comunista. La desbocada abdujo al demente. Sólo les falta conceder el diploma de nación a Cataluña y Vasconia para reunir unos pocos votos más que den el visto bueno a la investidura del mayor farsante de la filfa, el sátrapa Pedro. Lo que señala la Constitución, en su Artículo 2, del Título preliminar: «la indisoluble unidad de la Nación española», se la pasan por el forro, con la repugnante bendición de Conde-Pumpido. Si esto no es un golpe de Estado en ciernes, se le parece mucho.

Aquel PSOE de González y Guerra nada tiene que ver con este psoe en minúscula que se mofa de las leyes, el sanchismo lo modificó en una máquina indecente con el único propósito de mantener al gañán en el poder. Mal venidos, españoles, a otra cruenta y corrompida Venezuela. Nos esperan días de humillación máxima si dicho impostor es investido y sigue gobernándonos, pues el abuso, la ruina y la desdicha, sellarán el futuro. Cuanto antes se esfumen el autócrata, la histérica y sus socios mafiosos, mejor le irá a España y al Rey, y a los ciudadanos cabales y a los trabajadores honestos.

Urgen nuevas elecciones para sanear el mapa político, que hiede a marxista, aroma que anima a las ratas a no dejar los sótanos de Moncloa. La democracia, según el tal Sánchez, es una simple subasta de votos: compra traidores a granel con impuestos de los contribuyentes y aquéllos le hacen inmortal, mientras él dinamita la democracia haciendo felices a sus socios separatistas, cuyo deseo es destruir la Nación. Logra sobrevivir en palacio sin pisar la calle, porque España se la suda. He aquí un tipo sin escrúpulos que jura ser sincero, siendo un zumbado que no para de mentir. Cuando fracase su investidura, debería recluirse en un manicomio.

La amnistía hunde la fiesta del autócrata y la histérica. ¿Cómo no habían previsto que esa arma de doble filo en manos de Puigdemont iba a exigirles pedir perdón, públicamente, a los delincuentes del procés? ¿No les alertó Conde-Pumpido? Hasta tendiendo cepos hacen el ridículo, meten la pata y no la sacan. Pier & Yoli, la pareja feliz, aún no se ha dado cuenta de que Carles Puigdemont es infinitamente más inteligente que los dos juntos. Lleva 7 años huyendo y no lo han trincado. El prófugo sabe latín y se la va a liar buena al altivo lerdo del psoe, con minúscula. ¿Querías mis 7 votos? Pues pasa por caja, regálame un Falcon y que et fotin (que te jodan).