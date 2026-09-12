El Supremo evita (por ahora) el gran pucherazo

La decisión de paralizar a efectos electorales la llamada Ley de Nietos por parte de la Sala III del Tribunal Supremo viene a confirmar que la citada norma, cocinada por Sofía, hermana de Óscar Puente, viene a confirmar que detrás de esa iniciativa había voto encerrado y mala fe democrática.

En efecto. Suspende cautelarmente algunos censos electorales, por ahora, al percibir intereses políticos espurios por parte del Gobierno. La citada ley le parece al Tribunal Supremo un «peligro real para la objetividad en unas elecciones…». Verde y con asas.

Medio siglo después de experiencia democrática en España, se confirma que el gobierno Sánchez es un enorme peligro para la limpieza política en este país y, gracias a muy pocos y con mucho esfuerzo, entre los que se encuentra el perito judicial Gabriel Araújo, se ha podido poner coto, insisto, por el momento, a un colosal desvarío democrático. Es el propio Araújo quien lo ha explicado magistralmente y, tras su explicación, todo Cristo ha ido a su rueda.

El Supremo no quita la nacionalidad española a nadie; no anula sus expedientes de nacionalidad; no cancela sus inscripciones en el Registro Civil, no. La medida cautelar actúa exclusivamente sobre sus consecuencias electorales. En este sentido, a quienes todavía no están inscritos en el CERA (voto del exterior) les permite terminar el expediente censal, pero cuanto esté terminado, ordena suspender su inscripción; esto es, pueden seguir siendo españoles, pero no entrarán a formar parte del CERA como votantes mientras dure la suspensión cautelar. A quienes ya estén inscritos en el CERA, les suspende de efectos electorales. Por lo tanto, si se convocaran elecciones durante la vigencia de la medida, no pueden votar. Sí, en cambio, podrán votar los que acrediten ante el Registro Consular que los nacidos fuera de España, descendientes de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles y que sufrieron exilio, causa por la que perdieron en su día la nacionalidad.

La «hermanísima» Puente, harto sospechosa, había firmado una instrucción para que un totum revolutum pudiera votar en cualquier circunstancia. Y el Supremo ha dicho no, gracias a un recurso de Justicia Europea y su líder Luis María Pardo. Gente y profesionales que saben Derecho, no como otros, que en un ejercicio prepotente y chorroborresco, apoyados en un micrófono que les ha hecho millonarios, opinan sin tener conocimientos elementales de Derecho, ni de estatus democrático. Ahí permanece esa sentencia mediática, por ejemplo, de Carlos Alsina, personaje donde los haya, que al alimón con otra lista (Susanna Griso), declaró solemnemente: «La Ley de Nietos no adultera el censo electoral…». ¡Toma castaña!

Escrito con otras palabras, la alta instancia judicial ha evitado, por ahora, un pucherazo de esos que tanto gustan a Sánchez y a sus monaguillos, plumíferos pagados incluidos. Las sospechas de que en julio del 2023 hubo irregularidades (a Feijóo solo le faltaron cuatro votos para ser presidente del gobierno) no son una calentura ad hoc. Los sanchistas saben lo que es manipular urnas y elecciones; algunos de ellos (véase al tal Juanma Serrano, el que hundió Correos) presumen de ello.

Tengo para mí que cuando el pueblo español les eche a patadas democráticas del poder, conoceremos sus «travesuras» y fechorías con el marchamo fétido que el sanchismo lo impregna todo. Mentiras, corrupción, prepotencia y autoritarismo.