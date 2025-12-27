Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 20 al 26 de diciembre de 2025

SUBE: Juan Roig

Presidente de Mercadona y ejemplo de lo que tiene que ser el responsable de una gran empresa como la suya que, como premio a los resultados extraordinarios del último ejercicio, 1.384 millones de euros, ha decidido dar una paga extra para 2026 y ampliar el periodo de vacaciones a los 110.000 trabajadores de la compañía, tanto en España como en Portugal, sacando pecho de su modelo propio de Recursos Humanos y de Gestión, ofreciendo una remuneración superior a la media del sector y un 29% superior al salario mínimo interprofesional. «Cuanto más se invierte en los trabajadores, mayor es el retorno que se recibe», ha reconocido este ejemplo de empresario al que dedicamos un SUBE con todo derecho.

SUBE: Victoria Elisabeth Von Honenlohe

Duquesa de Medinaceli, quien a sus 28 años, ostenta nada menos que… ¡43 títulos nobiliarios! y que el pasado 13 del presente mes de diciembre recibió el premio Alma de Andalucía, concedido por la Federación de Comunidades Andaluzas del Centro de España, no sólo como jefa de la Casa de Medinaceli por impulsar obras benéficas y divulgar el patrimonio vinculado a su título ducal, sino por rehabilitar inmuebles históricos, como la Casa Pilatos de Sevilla, una verdadera joya que se mantiene gracias a Victoria, según Juan Carlos de Diego Alegre, presidente de la citada Federación. También fueron distinguidos la bailarina granadina Patricia Guerrero al frente del Ballet Flamenco de Andalucía, la bailarina y coreógrafa Ana Morales y el flamencólogo Manuel Bohorquez. Para todos ellos, ¡felicidades!

SUBE: Princesa Leonor

Que ha continuado con su formación militar en la Academia General Militar del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia), como parte del entrenamiento como alférez, realizando su primer vuelo en solitario por las cercanías de la base a bordo de un avión Pilatus PC-21. Anteriormente y para llegar a este primer vuelo en solitario, la princesa completó la formación teórica y las sesiones de simulador, que le han permitido realizar la suelta, como se conoce en el argot militar a este primer vuelo con el que habrá concluido su preparación en las Fuerzas Armadas.

SUBE: Carlos Herrera

El famosísimo presentador de radio y televisión, quien de manos del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido, con todo derecho y méritos, el premio Andalucía de Periodismo por su espectacular trayectoria profesional defendiendo su tierra (nació en la localidad almeriense de Cuevas de Almanzora hace 68 años). El acto se celebró en el palacio sevillano de San Telmo. «Cincuenta años después de haber comenzado mi carrera en Radio Sevilla, aún me sigue emocionando el momento en el que se enciende la luz roja del locutorio», ha reconocido con humildad.