Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 15 al 21 de abril

SUBE: Carolina Marín

Se ha coronado reina de Europa de bádminton por octava vez en su carrera, venciendo en la final del campeonato 2024 de Saarbrückens (Alemania), habiendo ganado los siete últimos y demostrando encontrarse en plena forma camino de los JJOO de Paris 2024 ya en el horizonte.

SUBE: José María Álvarez-Pallete

Presidente de Telefónica y uno de los ejecutivos españoles que más admiro, porque en él se cumple eso de por sus obras le conoceréis, «una compañía no sirve si no se reinvierte cada vez que es necesario». La Comunidad de Madrid le ha concedido la Gran Cruz del 2 de Mayo. Es de desear que Sánchez no interfiera en su gran labor.

BAJA: Rodolfo Sancho

El desgraciado actor y padre del joven Daniel Sancho, que está siendo juzgado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a quien no sólo asesinó sino descuartizó, ha vendido unas declaraciones a HBO por 120.000 euros, sobre la terrible experiencia que está viviendo y reconociendo «que lleva toda la vida preparándose para esto» (?).

SUBE: María del Monte

La famosa cantante, que ha rechazado 100.000 euros que le iban a pagar en un programa de televisión por hablar de su sobrino Antonio Tejado – presuntamente implicado en el robo de alhajas y dinero en casa de su tía–, que se negó, con toda la dignidad, a participar en un juicio mediático contra él.