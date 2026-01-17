Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 10 al 16 de enero de 2026

SUBE: Martín García García

El gijonés nacido en 1996, que ganó en 2021 la Cleveland International Competition y recibió el Tercer Premio del Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, uno de los concursos de piano más prestigiosos a nivel mundial, siendo el primer español en lograrlo, está obteniendo grandes éxitos en Japón, donde le consideran todo un fenómeno por su templanza al piano desde muy joven y su dominio del mismo. «No tengo ni idea de quién soy. Cada vez que me veo en fotografías me da la sensación de que soy otra persona distinta», ha reconocido con gran humildad.

SUBE: Ana Rosa Quintana

Dos matrimonios y tres hijos, considerada «la reina de las mañanas» que lleva 20 años presentando en antena, concretamente en Telecinco, ha cumplido esta semana 70 años, la única profesional de su edad al frente de un programa. Ganadora del Premio Ondas a la mejor presentadora con un sueldo anual situado entre los 3 y los 4 millones de euros. Estos días ha declarado que lleva muy bien lo de cumplir años, aunque reconoce que hacerse mayor en la tele sigue siendo hoy especialmente complicado, sobre todo para las mujeres.

SUBE: Cristina Álvarez

Independientemente de ser presidenta de El Corte Inglés desde este pasado 15 de enero, también asume esta semana la de la Fundación Ramon Areces, y la de la Comisión de Seguimiento, además continúa ostentando la presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Los últimos resultados de la empresa, que presidió su hermana Marta hasta su relevo, alcanzan los 16.675 millones de euros. Y el pasado Black Friday, la compañía mostró toda su fuerza destacando el fuerte posicionamiento en el área de la moda, belleza, alimentación, hogar, electrónica y viajes. Un magnífico tándem el de las dos hermanas.

BAJA: Victoria Jones

Hija del famoso actor Tommy Lee Jones, que ha sido encontrada muerta, a sus 34 años, en un hotel de San Francisco, parece ser que por consumo de ciertas sustancias. Esta noticia me ha recordado a la princesa Leila Pahlavi, hija del Sha de Irán y de mi querida amiga Farah, quien se suicidó cuando tenía 31 años, en la soledad del hotel Leonard de Londres en junio de 2001. Ésta no fue la única gran desgracia de quien fuera emperatriz de Irán, ya que, en 2011, su hijo Ali Reza, de 44 años, se quitó la vida disparándose un tiro en la sien, concretamente en Boston, donde vivía.