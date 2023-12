Sólo les vale ganar

El hambre y las ganas de comer se juntan en Son Moix representadas por el Mallorca y el Sevilla, dos que cabalgan juntos apenas a dos puntos uno del otro, si bien la presión agobia más a los andaluces en función de su presupuesto y sus objetivos.

Diego Alonso, sustituto de Mendilíbar que le salvó la pasada temporada no sin decisiones arbitrales tan evidentes como favorables, aun no ha respondido a las expectativas depositadas en él tras seis jornadas en el banquillo. También se esperaba mucho más de una plantilla confeccionada para competir en Europa y no para moverse en el furgón de cola de la clasificación, fracaso continental aparte.

La grave crisis institucional capaz de enfrentar a José María del Nido, primer accionista, con su propio hijo y el presidente Castro, debe haber traspasado el límite de los despachos para influir en el terreno de juego. Todavía no ha ganado ninguno de la media docena de los desplazamientos que lleva, con tres empates y tres derrotas, en los que revela problemas de gol pese a la presencia en ataque de artilleros como En Nesyri y Rafa Mir o buenos francotiradores a larga distancia de la calidad de Rakitic y Gudelj, sin olvidar el peligro de Sergio Ramos en los saques de esquina.

Ha viajado con nueve bajas de las cuales las de Lamela, Fernando, Acuña, Suso y Navas son las más significativas. Aun así, además de los mencionados en el párrafo anterior, dispone de recursos defensivos, Pedrosa en el lateral izquierdo, creativos, Jordan y Oliver Torres en el centro, u Ocampos, su estilete más incisivo.

Javier Aguirre confiesa dudas en relación a la participación de Maffeo y Larin, ligeramente tocados, y abre la puerta a la promoción de Javi Llabrés, por mucho que valorar partidos de Copa frente a equipos manifiestamente inferiores sean tan arriesgado como oportunista. No es menos cierto que nadie merece menos oportunidades que otros consagrados sin galones ni merecimientos para lucirlos.

Repite en Son Moix el manchego Alberola Rojas (Mallorca, 0- Villarreal, 1). Tal como está el gallinero, de los más fiables que quedan. Primera cita con el Sevilla esta campaña, en la que ha pitado seis encuentros con tres triunfos locales y otros tantos visitantes, ha mostrado 27 tarjetas amarillas, ninguna roja y eso si, ha señalado cuatro penaltis dado lo riguroso que suele ser en las áreas. Designación más inquietante en el VAR, donde se sentará Gil Manzano, mimado del Comité, de errores graves muy recientes con el silbato.