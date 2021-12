Lo de este Gobierno no tiene nombre: por un lado, Pedro Sánchez propone reforzar el sistema sanitario y, al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad publica el listado definitivo de candidatos admitidos para realizar el próximo examen MIR correspondiente a la convocatoria del 29 de enero de 2022, sin ofrecer ninguna alternativa a las 13.000 personas que ese día, durante la prueba, puedan presentar síntomas o estén contagiados de Covid. Esto es, si el 29 de enero cualquiera de los 13.000 aspirantes que llevan meses estudiando tiene el infortunio de padecer un catarro, cuyos síntomas son perfectamente compatibles con la variante Ómicron, no podrán realizar el examen, pues queda meridianamente claro en las Instrucciones Covid-19 para las pruebas MIR que el hecho de tener síntomas compatibles con el virus -con independencia de que se esté o no infectado- se encuentra dentro de los criterios de exclusión.

Se entiende que alguien contagiado no pueda realizar ese día la prueba, pero lo sensato y justo sería habilitar otras fechas para quienes hayan tenido la desgracia de haber dado positivo en las vísperas del 29 de enero. Ahora bien, lo que no se entiende y es un disparate que choca con los derechos fundamentales es que alguien que tenga síntomas compatibles con Covid -un mero catarro- no pueda siquiera presentar un test negativo, porque eso no está contemplado en las instrucciones. Cabe esperar de los encargados de la organización de la prueba que sean más flexibles que lo que dictan las instrucciones, porque las normas son un canto a la intolerancia.

Los criterios de exclusión para la realización de las pruebas selectivas son estrictos: «No se puede acudir a la prueba y, en consecuencia, no se permitirá el acceso a las facultades ni la participación en las pruebas a las personas con presencia de algún síntoma de COVID-19; ni a las personas diagnosticadas de COVID-19 que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario; ni a las personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho». Añaden que «sí podrán acudir aquellas personas que sean contacto estrecho, pero estén exentas de cuarentena por haber recibido pauta completa de vacunación o por haber tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso, excepto que estén en alguna de las situaciones de excepción de esta exención que contempla la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19”.

En suma, un delirio. Y luego sale Pedro Sánchez pidiendo a las autonomías que refuercen sus sistemas sanitarios. Con este Gobierno los médicos que aspiran a una plaza MIR no pueden ni toser.