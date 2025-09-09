Sánchez lanza bombas de humo contra Israel para tapar la corrupción

Cada vez que la actualidad se le vuelve en contra a Pedro Sánchez, bien porque su mujer, su hermano o su partido han de enfrentarse a los jueces que investigan los escándalos de corrupción, bien porque teme que la UCO le ponga otra vez contra las cuerdas, su respuesta es siempre la misma: acusar de genocida al Gobierno israelí y erigirse en defensor de la causa palestina. Sánchez lo ha vuelto hacer: su comparecencia pública en Moncloa, anunciada por sorpresa, fue un supremo ejercicio de estulticia política.

No dijo nada nuevo, pero la solemnidad de su intervención se convirtió en otra «perfomance» más orientada a lanzar bombas de humo sobre Israel para desviar la atención. No es ninguna novedad. Es más, Sánchez repite la misma estrategia, porque en situaciones anteriores, cuando la corrupción llamaba con mayor intensidad a la puerta de Moncloa, ahí aparecía el jefe del Gobierno para tratar de dirigir las miradas a Gaza.

El problema es que de tanto usar el mismo plan ya no cuela. Mejor dicho: lo que revela la última comparecencia pública de Sánchez es una soberana impotencia, pues deja la sensación de que hoy por hoy toda su línea política de defensa pasa por abrazarse a la causa palestina y tratar de liderar un frente internacional contra el Ejecutivo israelí. Tratar de atraer a sus socios de izquierda para que sus embestidas contra Netanyahu opaquen las citas judiciales y los informes de la Guardia Civil sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE y a su entorno familiar más cercano. Sánchez es un náufrago que se agarra desesperadamente al flotador de Israel, pero su imagen en Moncloa no deja de ser la constatación de su suprema debilidad. Provocar a Israel y enredarse en comunicados diplomáticos no va a conseguir el propósito de que los españoles se distraigan con el humo de las bombas de un Gobierno acosado por la corrupción.