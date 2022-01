Desde que se celebrara el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad han sido miles las personas que no salen de su indignación tras oír que su número había sido agraciado con uno de los premios menores -la famosa pedrea- y, sin embargo, encontrarse después ante la decepción de que ese número no aparecía en la relación oficial de premiados. Parece obvio que los niños de San Ildefonso se confundieron al cantar dichos números, tan obvio como que la posibilidad de cobrar esos premios fantasma es harto compleja, toda vez que para Loterías del Estado sólo cuentan los números que aparecen en la lista de premiados. Y es que no estamos ante un error puntual -de unos o dos números mal cantados-, sino ante decenas de errores que han acrecentado las sombras de sospecha. Eso es lo grave: que la desconfianza en la limpieza del sorteo crezca por la ineficacia de sus responsables.

No se trata de cargar, en ningún caso, contra los niños de San Ildefonso, sino de urgir a los responsables del organismo público a tomar medidas orientadas a dotar de mayor transparencia y control el desarrollo del sorteo para evitar que se produzcan situaciones como las citadas. Y, sobre todo, a que Loterías del Estado no se desentienda y dé una explicación en lugar de pasar por encima del asunto como si no fuera de su incumbencia. Al menos, lamentar el error, porque errores -resulta sonoramente evidente- los hubo por decenas. Resulta intolerable que a día de hoy la única explicación es que cuentan como premiados únicamente los números que aparecen en la lista oficial del sorteo. Eso ya se sabe, lo que queremos saber es cómo es posible que se hayan confundido en 56 números.

Estos errores se han producido siempre, pero en esta ocasión el cúmulo de «números fantasma» ha sido enorme. Y es que con Pedro Sánchez es una chapuza hasta la Lotería de Navidad.