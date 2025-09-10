El “sanchato”, la era en que España no estuvo en ningún “lado correcto de la historia”

El «sanchismo» es un estilo mentiroso y traidor de gobernar. Heredero de términos como generalato, cardenalato, incluso califato, el «sanchato» es otra cosa. Es este tiempo en las galeras de la parálisis y el oprobio que se nos está haciendo interminable a la mayoría de los españoles. «Que la población sienta que su país, España, estaba en el lado correcto de la historia», deseó el presidente este lunes desde La Moncloa cuando presentaba nueve acciones que sin duda permitirán a la Humanidad «parar el genocidio en Gaza». Y después, in continente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. Nada. Como en el poema cervantino: nada.

Nada bueno, por lo menos. Entre esas acciones está una ampliación de la contribución a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en 10 millones de euros. Recordemos que miembros de esta agencia fueron vistos participando en la masacre en Israel el 7 de octubre del 2023. O que la UNRWA ha sido cómplice sistemático en el cultivo del odio hacia Israel de los niños palestinos que son «educados» por sus maestros y profesores. Esa partida de ayuda humanitaria y cooperación en Gaza podrá alcanzar los 150 millones de euros en 2026. Con eso -ya estarán pensando los de Hamás- se pueden reparar algunos túneles o construir otros de nuevos.

No, no ayudará a estar en ese «lado correcto de la historia» dar más carrete al postureo ético de una izquierda decidida a embarcarse en una nueva cruzada moral. Por desgracia, y como está pasando en otros países afectados por el reverdecimiento del antisemitismo, los ciudadanos proisraelíes se arriesgan a sufrir violencia verbal y, en algunos casos, física. Lo que no ocurre al contrario. Por eso esos corajudos radicales propalestinos atacaron a los ciclistas en Bilbao y lo han vuelto a hacer en Mos (Galicia), obligando a la organización a detener la etapa a ocho kilómetros de la meta. Son muy valientes cuando no hay riesgo. Nadie teme represalias por parte de exaltados judíos, como no las temían cuando mataban policías y guardia civiles «españoles». Por no hablar de indefensos ciudadanos como Miguel Ángel Blanco. Pero los islamistas se toman peor las acciones en su contra. Y si no que se lo pregunten a mi amigo Alejo Vidal-Quadras.

El antisemitismo al que contribuye Sánchez tensiona instituciones y partidos políticos, y ahonda la brecha entre ciudadanos. Incluso entre los que habían compartido objetivos que, no por delirantes, eran menos comunes. En Cataluña, por ejemplo, se enfrentan independentistas con independentistas. En esa «flotilla de la risa» que no llegó más que a Menorca, había dirigentes de ERC y de los Comunes. Pilar Rahola, exdiputada y una de las voces más influyentes en el entorno mediático de Junts, siente ahora el hálito frío de la amenaza de los exaltados pro palestinos. Al igual que la líder de Aliança Catalana Sílvia Orriols, posicionada firmemente como ella en la defensa de Israel. Por eso saltó la primera con un reprobatorio tuit dirigido al secretario general de Junts en su cuenta de X. Jordi Turull calificaba este domingo de «genocidio» lo que ocurre en Gaza, y reclamaba el fin inmediato de la ofensiva israelí. «¿Tú también, Jordi?», le espetaba.

¿El lado correcto de la historia? Al poco de conocerse esas «acciones» que propone Pedro Sánchez, y que son, una vez más, una compra de lealtades al lado más energúmeno de su coalición, el grupo terrorista Hamás las celebró calurosamente. Y pidió a otros países que adoptasen medidas similares y que estuvieran, como España, en ese ominoso «lado correcto». ¿Qué más se necesita?