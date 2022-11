La repugnante hipocresía de género del socialcomunismo

Mientras el Gobierno sigue guardando un vergonzoso silencio en torno al asesinato de la pequeña Olivia, una niña de 6 años muerta a manos de su madre en venganza por el hecho de la que justicia decidiera otorgarle la custodia a su padre -tras años pleiteando ante los tribunales-, la sociedad española asiste conmovida a la tragedia y, también, ante la terrible hipocresía de un Ejecutivo que no parece sentirse concernido por el simple hecho de que la víctima de esta violencia vicaria sea un padre.

La menor fue hallada muerta tras una ingesta masiva de barbitúricos suministrados por su madre, ya en prisión sin fianza, pero el Ministerio de Igualdad, aunque ha condenado la muerte, no olvida su lenguaje demagógico para eludir equidistancias según el género de los asesinos. El mensaje del padre de la pequeña asesinada debería servir de ejemplo a un Ejecutivo que practica de forma sistemática la hipocresía de género: «Esto es una pena, esto no va ni de hombres ni de mujeres, esto va de que no pueden hacer esto a un niño, por Dios», manifestó el progenitor.

La pregunta es obvia. ¿Hubiera sido distinta la respuesta del Ministerio de Igualdad y de Irene Montero si el asesino hubiera sido el padre? No hace falta responder, porque existen precedentes. Lo cierto es que el cinismo del Ejecutivo ante este asunto hiere la sensibilidad de cualquiera. Más aún cuando se conocen los datos del número de condenados por sentencia firme por asesinato de sus hijos desde el 2007 hasta mayo de 2022. Son cifras del propio Gobierno, que revelan que en ese periodo 26 mujeres fueron condenados por matar a sus hijos, frente a 24 hombres, lo que demuestra que la maldad en grado sumo no conoce de géneros. La estadística revela el sectarismo de un Ejecutivo que no es capaz de condolerse ante la muerte de una cría asesinada por su madre por estrictos motivos ideológicos. Repugnante.