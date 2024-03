Raro, raro, raro: ¿por qué Marlaska pagó más que nadie por las mascarillas de Koldo?

Nadie pagó más caro las mascarillas de la trama de Koldo que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, el mismo que se niega a pagar los pluses de los militares que trabajan para el departamento. Las mascarillas eran las mismas y se compraron en la misma época, pero Marlaska pagó por ellas un precio de 3,27 euros la unidad, cuando el resto de organismos abonó 2,50 euros. Una diferencia sobre la que llama la atención un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso. La diferencia es extraña y se presta a todo tipo de interrogantes, porque los 3 millones iniciales de presupuesto (a 2,50 euros la pieza) tuvieron que elevarse 1,5 más para poder afrontar el contrato con el incremento de precio. Por cierto, el desvío se pagó con fondos de seguridad ciudadana.

Hacienda pone el acento en que Marlaska fue el gran chollo de la trama de comisionistas al subrayar que «el precio de venta de las mascarillas a todos los organismos públicos es a 2,50 € la unidad de FFP2 homologada en Europa. Para el Ministerio de Interior el precio que figura contrato es de 3,27 €». Un 30% más que no se justifica en absoluto y que no responde a ninguna situación sobrevenida. O sea, que la trama de Koldo se lo llevó por la cara. Lo extraño es que Interior transmitió a la Agencia Tributaria que compró las mascarillas de Soluciones de Gestión por el «éxito del abastecimiento con el Ministerio de Transportes». El informe es claro: no hay en ningún caso una explicación que incida expresamente y con argumentos en la experiencia o conocimiento directo del proveedor.

Interior emitió una resolución el 13 de abril de 2020 en la que se acordaba elevar el presupuesto previsto inicialmente para comprar mascarillas quirúrgicas y FFP2, desde los 3 millones de euros hasta los 4,67 millones. «La actual demanda de mascarillas del tipo FFP2, cuantificada numéricamente en al menos 1.500.000 de nuevas adquisiciones, hace que con los actuales precios sea necesario disponer de una cantidad de dinero por encima de los 4.500.000 euros», se recoge en el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO. Los «actuales precios» a los que se refiere Interior eran a 3,27 euros pieza, pero en esos mismos momentos el resto de organismos estaba pagando un precio de 2,5 euros. ¿Por qué Marlaska no hizo algo tan sencillo como preguntar a cuánto estaba pagando el Ministerio de Transportes cada mascarilla? Raro, raro, raro… aquí hay gato encerrado.