Ya que la Fiscalía Europea, donde trabaja la fiscal Concepción Sabadell -puesta por Pedro Sánchez en agradecimiento a los servicios prestados en el proceso de la Gürtel-, no parece excitarse ni mover un papel, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a denunciar ante este organismo los contratos del marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño, financiados con fondos europeos. El doble rasero de la fiscal Sabadell es de aurora boreal: intervino de oficio en la investigación de los contratos de la Comunidad de Madrid a una empresa vinculada al hermano de Ayuso, pese a que la Fiscalía Anticorrupción no apreció delito alguno, y, sin embargo, ahora permanece de canto y no muestra interés alguno por investigar los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Se nota mucho que Concepción Sabadell es la voz de su amo: se enfrentó incluso al Ministerio Público español y reclamó de manera obsesiva investigar al Gobierno de Ayuso y cuando se trata de hacer lo propio con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la mujer se inventa excusas tan peregrinas como que tiene que comprobar que los contratos del marido de Calviño se financiaron con fondos de la UE. Que los contratos del Ministerio de Economía se financiaron con fondos comunitarios es algo que no niega ni el Ministerio de Economía, pero la fiscal Sabadell quiere comprobarlo en persona. Lo de esta fiscal es para nota: o se pasa o no llega. A la presidenta madrileña quiso hacerle la vida imposible y con la ministra de Economía demuestra un comportamiento tan dócil y pastueño que cualquiera diría que lo que trata es de hacerle un favor.

Al final, lo que ha quedado claro es que la fiscal puesta por Sánchez en la Fiscalía Europea no se mueve por el principio de legalidad, sino por el principio de servir al interés del Gobierno que la puso en el cargo.