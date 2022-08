¿Por qué aguanta Margarita Robles?

Es difícil entender a una mujer madura, con lecturas, con muchos años de política (casi siempre en el poder), en los intervalos con la toga puesta y bien remunerada, observar cómo se la ningunea desde su propio Gobierno. Y se deja.

Una señora que palidece cada vez que la mitad del equipo ministerial en el que dirige un ministerio de Estado se revuelve contra ella, basta con una carantoña del jefe para que trague, trague y trague aún más. Ignoro qué persigue, qué intereses alumbra o que intenciones esconde para sentarse junto aquellos que no paran de zaherirle en público y en privado ventean maldades sobre su persona y no digamos sobre su quehacer político. No son pocos los observadores de esa realidad que estiman el ingrediente de la vanidad para continuar en la poltrona del Paseo de la Castellana. Otros, que espera la ocasión de la caída del líder para esprintar en un partido que quedará devastado sin figuras relevantes. Y, finalmente, otros que cumple un rol vicario.

El hecho cierto y descriptible es que en una semana le han birlado la nada desdeñable competencia sobre los “Secretos de Estado” que va a pasar desde el caserón de Defensa a las manos del Rasputín de moda (Félix Bolaños). La exigencia viene, al parecer, del sector podemita; para ellos Robles no es sino un mal remedo de la antigua “casta”, palabreja, por cierto, que en cuento pisaron moqueta, se subieron al coche oficial y el Falcon y vieron las cifras de los “gastos reservados”, ha desaparecido del vocabulario morado.

El otro hecho es que ante las dificultades para sacar adelante la nueva ley (que durará menos que un telediario de botafumeiro agitado por Fortes) la ministra de Defensa acudió al PP, invocando lo que siempre invocan los gobiernos débiles y contradictorios. Precisamente, lo que su jefe quiere es continuar haciendo nuevo cordón sanitario al centroderecha. El tema se añade a una larga lista de agravios a la ex juez con fama de conspiradora.

Yo juzgo por hechos. Y los hechos son que es la más sensata de un Gobierno que deambula como pollo sin cabeza en la economía, los asuntos de Estado (Argelia) y sin una cierta idea del Estado y de España. Lo cual tampoco es tan difícil… En el país de los ciegos, la tuerta es reina.

PD. La última orden “política”, que obedece exclusivamente a razones de mayorías parlamentarias, que ha recibido Robles ha sido levantar agentes del CNI (todavía depende de ella) de Cataluña y País Vasco. No vaya a ser que los funcionarios confirmen que los herederos de ETA existen y cabalgan a sus anchas. También que en Cataluña que los secesionistas siguen conspirando porque “lo hicimos y lo volveremos hacer…”

Aún así, no dimite.