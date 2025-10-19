El PSOE y el poder narco caribeño

Durante aquellos años (2015) todo el mundo pensó que las relaciones incestuosas con el régimen chavista venezolano pertenecían en exclusiva a la muchachada podemita, especialmente, cuando se descubrieron los pagos a Monedero que, finalmente, tuvo que retratarse ante la Agencia Tributaria.

Aquello existió, sin duda, pero pasados los años y a tenor de hechos irrefutables se ha podido comprobar que los auténticos lazos fraternales entre el régimen de los narcos y ladrones caribeños se consolidaron con el PSOE de Pedro Sánchez y, muy singularmente, con José Luis Rodríguez Zapatero.

De todo ello tendremos razón fehaciente cuando el sistema narcocomunista se desplome como un mal souflé. Ignoro si ello tendrá lugar en una semana, un mes, un año o varios. Pero que caerá, seguro.

María Corina Machado, ¡gracias Óscar Puente por aceptar lo que es un axioma!, lleva tiempo diciendo que cuando se abran a la luz los helicoides caraqueños podremos saber en plenitud todos los horrores cometidos por chavismo/madurismo. Sostiene también que esa verdad al descubierto «influirá decisivamente» en la política española.

Tengo para mí que algunos de los secretos todavía en la oscuridad que flotan sobre los inmensos casos de corrupción que rodean a Sánchez y que tienen que ver con Ábalos/Koldo, así como la financiación irregular del PSOE (más que presunta), pasan por Caracas y los vuelos nocturnos realizados por la «dama de negro», conocida en aquellos lares como Delcy Rodríguez, que ahora trata de entregar a toda prisa la cabeza de Maduro a los norteamericanos de la DEA para salvar a su poderoso clan todavía en ejercicio fáctico en Venezuela.

Lo ha dicho en ocasiones varias el antiguo levantador de piedras navarro: «De eso no hablaré, ni muerto». Creo que sí hablará y entonces pudiera ser demasiado tarde.

Lo de Santos Cerdán y sus «chitorras», melancólico en Soto del Real, va por otras latitudes mucho más pedestres, si bien el árbol corrompido nos conduce directamente al mismo destino.