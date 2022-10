Periquitos en incubación

Si, ya sabemos que es jueves, pero esta noche el Mallorca y el Espanyol abren la duodécima jornada de liga. Si, viernes y a las nueve de la noche, un horario menos protestado que el de las dos de la tarde aunque sea peor, no por el calor. En fin, los datos de asistencia dirán.

Bien sabrá Diego Martínez que un equipo no se construye de la noche a la mañana. En Granada tuvo más tiempo y menos urgencias. Reparte sus puntos entre Cornellá y Bilbao, Vigo, en el último suspiro y de penalti, y Cádiz. Si, cinco puntos en casa y otros tantos fuera. No destaca especialmente por su potencial ofensivo, pese a los números de Joselu, ni tampoco por su fortaleza defensiva, que parece más débil de lo que es. Pero si, es cierto que ha habido dudas en la portería con relevos entre Lecomte y Alvaro Fernández, también entre sus centrales Sergi Gómez, Cabrera y Calero y su medio de cierre, posición en la que entra y sale Keidi Bare, que era poco menos que intocable para Vicente Moreno. La baja de Pedrosa garantiza la titularidad del ex mallorquinista Brian Oliván y todo lo demás depende del dibujo a practicar.

Pero Javier Aguirre lo tiene bien medido. Todo su juego pasa indefectiblemente por el mallorquín Sergi Darder y la puntería de Joselu, cuyo suministro de munición es necesario cortar. Para ello no contará con Battaglia, que cumple ciclo de amarillas, y sí con Baba. Las apuestas se cruzan, en todo caso, sobre la alineación inicial de Amath y la competencia entre Antonio Sánchez y Dani Rodríguez tras la euforizante victoria del pasado sábado en Valencia.

Vuelve a Palma el castellano manchego Isidro Diaz de Mera, mayor de la misma saga pues su hermano Luis Mario ha ascendido este año a Segunda. Es un colegiado irregular que no gustó en Son Moix con motivo de la visita del Girona (1-1) con gol de Raillo en el minuto 86 y empate de Samu Saiz en el 89 debido a un castigo máximo, merecido, sancionado a Copete. Tuvo un partido difícil. Se lo protestaron todo.