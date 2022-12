Pedro: antes de traicionar a España me negarás cinco veces

Lo del Gobierno socialcomunista tiene, salvando las distancias, reminiscencias bíblicas. Si Pedro negó a Jesucristo tres veces «antes de que cante el gallo», este Pedro de apellido Sánchez ya ha negado cinco veces que vaya a traicionar a España. Y es que el jefe del Ejecutivo declaró hasta en cinco ocasiones que no habría referéndum en Cataluña, que no habría indulto para los golpistas, que no pactaría con Bildu ni habría acercamiento de presos etarras, y juró y perjuró que no derogaría el delito de sedición. Ha ocurrido todo lo contrario.

Primera negación/mentira: el 4 de noviembre de 2019, en plena campaña electoral, Pedro Sánchez anunció la intención de su Gobierno de tipificar como delito los referéndums ilegales, y Moncloa negó con rotundidad que fuera a permitir un referéndum pactado en Cataluña para contentar a ERC.

Segunda negación/mentira: «Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces, o 20 veces durante la entrevista. Con Bildu no-vamos-a-pactar», recalcaba intensificando las pausas un molesto Pedro Sánchez en una entrevista a un medio navarro en 2015. La insistencia de la pregunta por parte del periodista irritó a un Sánchez que, sin embargo, escenificaría más tarde, en noviembre de 2020, su pacto con EH Bildu: Presupuestos Generales del Estado por presos de ETA.

Tercera negación/mentira: nada más conocerse la sentencia del 1-O, que condenaba por sedición a los golpistas catalanes, Sánchez, en una intervención desde Moncloa, aseguró que «acataba» la sentencia y precisó que eso significa «el cumplimiento íntegro» de las penas impuestas. Era octubre de 2019, con unas elecciones generales a la vista. Menos de dos años después, los presos golpistas del 1-O abandonaban sus prisiones y posaban sonrientes.

Cuarta negación/mentira: Podemos le preguntó al Gobierno, por escrito, si tenía previsto modificar la sedición. La respuesta del Ejecutivo fue concisa: todas las iniciativas de cambios legislativos previstos se encuentran incluidas en el Plan Normativo Anual del Gobierno. En ninguno de esos documentos figura la reforma, ni mucho menos abolición, de la sedición. Por tanto, el Gobierno asumía así que no se iba a tocar este delito.

Quinta negación/mentira: «Estamos por el cumplimiento de la legislación actual y no lo planteamos como ningún tipo de negociación: ni como reacción al comunicado de ETA ni en la negociación presupuestaria», aseguraba el PSOE en 2018 después de conocer la carta en la que ETA anunciaba su disolución. Los socialistas reclamaban que no hubiese «indulgencia» con los terroristas pese a su fin. Una indulgencia que relacionaban con acercamientos y beneficios a los presos etarras. Marlaska prometió que de existir acercamientos serían puntuales, de terroristas sin delitos de sangre y siempre cumpliendo con los requisitos de colaboración con la justicia y arrepentimiento. La cascada de acercamientos con Pedro Sánchez ha sido incesante. Muchos de ellos terroristas con delitos de sangre.

Conclusión: estamos, de lejos, ante el presidente más mentiroso y traidor de la historia de España.