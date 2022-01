Cuando uno habla de su ciudad tiene siempre un sentimiento de pertenencia. Y es lo que nos ocurre a los palmesanos cuando hablamos de Ciutat. Con este sentimiento lo que se quiere siempre es que tu ciudad sea la mejor de todas.



En el caso de Palma coincide, además, que así ha sido realmente, pues durante muchos años la ciudad con mejor calidad del mundo para vivir ha sido Palma. Pasear por sus calles, visitar el casco antiguo, caminar por la ciudad ha sido siempre una delicia.



No en vano Palma -no todo el mundo cae en la cuenta- es la octava ciudad de España. Su actividad económica siempre ha sido boyante, con un sector empresarial y comercial -trabajadores autónomos incluidos- que es la envidia de muchos otros destinos. La banca, el comercio de proximidad, la restauración, la hostelería, los hoteles de ciudad, la actividad del puerto de Palma y del aeropuerto, las visitas de los cruceros, etc., todo ello ha venido configurando un entorno socioeconómico de primer nivel en nuestra ciudad, envidia de otros muchos destinos similares.



Pero todo esto se ha topado con una triste realidad: dos legislaturas seguidas gobernados por un Pacto de izquierdas municipal donde los socialistas han vendido su alma a los comunistas antisistema de Podemos y a los nacionalistas proseparatistas de Més per Mallorca. Un cóctel que ha resultado desastroso para nuestra ciudad.



Digo desastroso sin ambages, pues este Pacto ha sido, sin duda, el más radical de todos: el de la prohibición, el de la persecución, el de la censura, el de la imposición. No al turismo, no al aeropuerto, no a los cruceros, no a la presencia de los Reyes, no a los coches, no al español como lengua… un NO a todo con mayúsculas, lo que nos ha ido debilitando como sociedad, como ciudad.



Por si lo anterior fuera poco se ha cruzado en nuestras vidas una pandemia mundial con el covid que nos ha puesto a prueba, siendo una de las situaciones más complicadas con las que debe lidiar el ser humano. Una pandemia con el peor gobierno municipal posible: un desastre.



Y es así como en Palma ahora tenemos el deshonor de ser la tercera ciudad con la peor calidad de vida. No había pasado nunca. Somos la ciudad en la que hay un mayor porcentaje de habitantes insatisfechos con el coste de la vida. En transporte público, los más caros de España. Los cuartos con el agua más cara. En vivienda estamos entre las cinco ciudades más caras. La quinta ciudad con peor movilidad. Y la octava ciudad más insegura. En materia de limpieza: de un total de sesenta ciudades estudiadas, estamos a la cola, en el puesto 49.



De todo lo que les escribo tienen ustedes perfecta noticia pues viven y pasean por la ciudad. No nos inventamos nada. Alquileres desbocados, precios de compra inalcanzables, calles sucias, coches abandonados por doquier, comercios de proximidad que cierran uno tras otro, en fin… Sobran más comentarios.



Es evidente que Palma necesita un cambio, no cabe duda. Así no podemos seguir. Por suerte la legislatura ya entra en su fase final, pues apenas nos separan un año y medio de las próximas elecciones.



En el PP de Palma tenemos claro que somos la única alternativa de gobierno y que desbancaremos a este Pacte, que quedará como un triste recuerdo, pues salimos a ganar. Por eso el PP de Palma está desde hace tiempo haciendo los deberes. La renovación de nuestro número uno, con la designación de Jaime Martínez como presidente del PP de Palma y las más recientes renovaciones de las distintas Juntas de Distrito, nos ilusiona enormemente y se ha traducido todo ello en un cambio profundo en los equipos, que aúna nuevas caras con históricos que aportan su experiencia y se recupera además a militantes que se habían distanciado en el pasado reciente.



Coordinando las comisiones sectoriales puedo confirmar que se trabaja sin pausa para aportar las soluciones que harán del próximo gobierno del PP en Cort la envidia del municipalismo. Y de Palma, de nuevo, la mejor ciudad del mundo para vivir. No les quepa duda.

Antonio Deudero es coordinador de las Comisiones Sectoriales en la Junta Directiva del PP de Palma.