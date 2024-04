Óscar (Puente) a la malversación de dinero público

Que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya publicado el listado de «insultos» de los periodistas que ha recopilado un equipo al que paga 62.085 euros hasta 2025, como publicó OKDIARIO, tiene dos lecturas: la primera, que la caza de brujas del ministro es la prueba del nueve del carácter totalitario de un Ejecutivo que, aunque ya no esté Pablo Iglesias, parece haber copiado los métodos mafiosos del ex líder de Podemos contra la prensa. Y la segunda, que lo está haciendo el ministro es malversar recursos públicos para fines tan bastardos como los de ir marcando a los medios de comunicación que no le son afines. OKDIARIO, muy honrados, ministro, se encuentra en la lista de señalados por el dedo inquisidor del Gobierno, lo que representa un indudable estímulo para seguir denunciando los excesos de Puente y de su jefe, Pedro Sánchez.

El titular de la cartera ha presentado el «resumen dossier de insultos hacia el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente», un documento en el que explica que se ha «realizado un análisis preliminar de los insultos dedicados al ministro Óscar Puente publicados en prensa entre el 26 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024». Según los textos revisados por su equipo pagado con dinero público, se han encontrado «100 artículos de opinión» con insultos en «más de 33 medios nacionales y regionales», entre los que se encuentra OKDIARIO.

Estamos ante una malversación de recursos públicos de libro, algo que podría darse de bruces con el Código Penal, aunque Puente asegure que le resultan «enternecedoras» las críticas por el uso de dinero público para vigilar periodistas. El problema ya no es Óscar Puente, sino el que le nombró ministro precisamente para hacer lo que está haciendo: Pedro Sánchez, el capo de esta organización mafiosa en la que se ha convertido el Gobierno. Y eso, lo de organización mafiosa, Óscar Puente, no es un insulto, sino la constatación empírica de la actuación del Ejecutivo