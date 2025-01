OKDIARIO refresca la memoria al hermano músico de Sánchez

En su declaración ante la juez, el hermano músico de Pedro Sánchez -protagonista indiscutible de todas las conversaciones por sus surrealistas explicaciones a las preguntas de su señoría- afirmó que no recordaba haber solicitado el teletrabajo, algo que fue inmediatamente contestado por la juez al recordarle que tenía en su poder los correos en que quedaba acreditado que sí pidió trabajar a distancia. Pues bien, para refrescarle a David Sánchez la memoria y tratar de que recuerde cuándo y cómo solicitó formalmente teletrabajar, OKDIARIO ofrece hoy un email enviado por el hermano del presidente a María Emilia Parejo, directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar, el 28 de marzo de 2022: «Dime si está bien formulado o quieres que lo retoque. Un abrazo». En el mail se incorpora la ficha sobre las condiciones del teletrabajo. Ésta le responde: «Lo miro mañana con Jana y te digo. Saludos».

O sea, que el excelso músico no sólo pidió teletrabajar, sino que trató de imponer sus propias condiciones. La Diputación de Badajoz también negó que David Sánchez hubiese solicitado esta modalidad, pues en un documento oficial aseguraba que el hermano del presidente del Gobierno «ni ha solicitado en ningún momento teletrabajo, ni se ha autorizado». Los correos, en cambio, demuestran lo contrario, de modo que no sólo mintió el hermano del presidente, sino que también lo hizo y de manera flagrante la Diputación controlada por el PSOE. En el documento intervenido por la UCO se demuestra cómo David Sánchez solicitó acudir cada quince días a su lugar de trabajo entre el período comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 22 de mayo de 2022. En este tiempo, según consta en el archivo incorporado, el músico pretendía llevar a cabo la «planificación y organización de actividades dentro del programa Ópera Joven, y la organización de las actividades en colaboración con la Fundación del Teatro Real, el Museo del Traje y la Universidad de Évora», como la producción de una ópera en Badajoz y Hornacho. Será la justicia quien determine si David Sánchez y los altos cargos socialistas de la Diputación cometieron o no delito, pero una cosa está clara: son unos jetas redomados.