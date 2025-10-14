No sea que Tezanos vuelva a acertar

El inversor y empresario estadounidense, Warren Buffett, dijo que «tu peor enemigo no es el competidor, sino tu propia complacencia; compite contra la versión pasada de ti mismo», en el sentido de que tratando a nuestros competidores como a enemigos nos engañamos sobre nuestros errores y debilidades. PP y Vox ya cometieron una vez el error de tratarse como enemigos en vez de como competidores y esa equivocación llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez en julio de 2023, venciendo a todas las encuestas que otorgaban una clara mayoría a la suma de los dos partidos, con un Alberto Núñez Feijóo rozando incluso la mayoría absoluta. Bueno, a todas no. Recordemos que el ahora tan denostado CIS del socialista Tezanos, una semana antes de las elecciones, se sacó de la manga una encuesta ‘flash’ que daba a Pedro Sánchez como ganador, cosa que finalmente no ocurrió, pero fue quien acertó al negar la debacle socialista que pronosticaban el resto de empresas demoscópicas.

La publicación del barómetro del CIS de octubre produce la sensación de que esta situación ya la hemos vivido antes, como si se tratase de un recuerdo. Una vez más, el socialista Tezanos otorga a Pedro Sánchez 8 puntos porcentuales más de los que de media le dan el resto de encuestas (34.8% frente a 27%); mientras que al PP le da 13 puntos menos (19.8% frente a 33%). De esta forma, el PSOE sería el partido más votado en unas hipotéticas elecciones generales y sólo sumando sus escaños a los de Sumar y Podemos, estaría rozando la mayoría absoluta necesaria para volver a ser investido.

Pero el déjà vu no se limita a la encuesta de Tezanos, que para algunos roza la malversación de caudales públicos mientras que para otros es una señal que advierte de los errores que se pueden estar cometiendo de nuevo. Este mismo fin de semana hemos sufrido declaraciones de los líderes de PP y Vox, así como infinidad de comentarios y opiniones de la prensa más leal a cada uno de ellos, demostrando que no conocen las enseñanzas de Warren Buffett y ni siquiera han aprendido del refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

El titular de El País, La Sexta, Público, etc. señala que «Feijóo equipara a Vox con Bildu y los independentistas por su plante al Rey en la recepción del 12 de octubre». En relación con la decisión de Santiago Abascal de no acudir a la tribuna de autoridades del desfile de las Fuerzas Armadas, para no colaborar en «blanquear» un Gobierno «corrupto y peligroso», asistiendo a la celebración desde la calle, como un ciudadano más, las palabras exactas del líder del PP, entrevistado en Espejo Público, fueron: «Tradicionalmente no vienen los partidos independentistas, no viene Bildu y en este caso sorprendentemente no ha venido el líder del tercer partido de España».

La respuesta del líder de Vox ante tan mal elegido símil entre el partido de Ortega Lara y el de sus secuestradores fue señalar que «el señor Feijóo se ha debido de dar un golpe en la cabeza»; «que se atreva compararme a mí precisamente con Bildu… es algo que me deja perplejo, sobre todo porque es su partido, con el Gobierno del señor Rajoy, el que permitió que Bildu siga en las instituciones en España, es su partido el que votó en contra de la ilegalización de Bildu en el Parlamento».

El Partido Popular acusa a Vox de formar una pinza junto con el PSOE para atacar al PP, al mismo tiempo que, en la siguiente frase, atacan al partido de Abascal, podríamos decir que formando una pinza con Pedro Sánchez. Todo un sinsentido constante. Toda la fuerza que perdemos atacando a un competidor la desperdiciamos por no dedicarla a fortalecernos nosotros mismos ni a debilitar a nuestros verdaderos enemigos. El PP tiene que olvidarse de Vox y Abascal no acordarse de Feijóo, no vaya a ser que otra vez Tezanos sea el que vuelva a acertar.