Es difícil de entender que el Ministerio de Sanidad haya elaborado un nuevo protocolo para la vuelta al colegio tras las Navidades en el que se eliminan los protocolos existentes hasta ahora en cuanto a protección de profesores. Y es que si por algo se caracteriza la nueva variante del coronavirus es por su rápida capacidad de propagación, mucho mayor que otras cepas. En estas circunstancias, resulta inconcebible que el personal docente no haya sido vacunado ya con la tercera dosis y que, ante una variante mucho más infecciosa, no sea necesario que utilicen material -máscaras, guantes, trajes- necesarios para trata con los niños contagiados. Da la sensación de que Pedro Sánchez es partidario de que la inmunización se alcance por la vía de contagios masivos, consciente de que a partir del próximo lunes los brotes en las aulas serán una constante imparable. O sea, el Gobierno relaja las medidas de protección en los colegios, lo que supone admitir que ante el estallido de casos hay poco que hacer. De ahí que resulte inconcebible que los profesores no hayan sido vacunados con una nueva dosis de refuerzo antes de que volvieran a abrir las aulas.

Lo cierto es que el protocolo del Gobierno se caracteriza por la ausencia de protocolos, dejando en manos de las Comunidades y de los centros las medidas a adoptar. El problema es que a estas alturas, a días vista de la apertura de los centros, hay un gran número de profesores de baja por Covid y su reemplazo por otros es prácticamente imposible. Ha faltado reacción, diligencia, sentido común y ha sobrado improvisación. No hay que ser muy listo para saber que el caos va a instalarse en las aulas españolas a partir del próximo lunes y que Ómicron va a poner en jaque el sistema educativo. Y no será porque el Gobierno no estaba advertido. Sánchez, esta vez con obscena delectación, ha vuelto a lavarse las manos.