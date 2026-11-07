El melifluo rasputín vuelve con el cazo puesto

Comprendo la indignación de la gente expresada en las redes sociales y allí donde tienen posibilidad tras la vuelta del melifluo rasputín sanchista más conocido como Iván Redondo. Recordemos que este pésimo alumno jesuítico dijo en su día que Yolanda Díaz sería la próxima y primera mujer presidenta del gobierno de España. Ese el jaez de sus predicciones, que pregona con ocasión y sin ella. Lo primero que llama la atención es qué tipo de favores no habrá hecho a editores y periodistas (los que sean en realidad periodistas) cuando estuvo en el poder ya entonces corrupto y criminal de Sánchez, para ser uno de los chorroborros más importantes del país que tiene acceso a los grandes, medianos y pequeños medios de comunicación. ¡No da ni una y le hacen la ola! ¿Favores económicos? ¿Favores políticos? ¿Qué favores, cursi con caspa?

Lo segundo es que es tal la decadencia en el entorno de Sánchez que ni siquiera se percatan de que sacando a pasear a este perrito faldero perorando a favor del autócrata no hacen otra cosa que tirar cascotes contra su propia ventana. Porque a estas alturas de la película todo el mundo medianamente informado sabe que se trata de un modestísimo vendeburras, un charlatán de feria pagado de sí mismo y, en el mejor de los casos, un tipo que no es capaz de explicar el cómo y la razón por la que facturó y cobró de Luis Bárcenas, el corrupto tesorero del PP, más de doscientos mil euros del 2008.

Trincó un pisazo perteneciente a la Seguridad Social en el madrileño barrio de Salamanca a precio de ganga, ahorrándose medio millón de euros gracias al poder del sanchismo, un inmueble que antes usó él mismo en régimen de alquiler muy especial (50% más barato que al común de los mortales). Todo ello mientras era propietario de cuatro pisos a los que sacaba una renta muy jugosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Corrupción? ¿Tráfico de influencias? Delito al fin y a la postre.

El caduco sanchismo encuentra reflejo en este vasco con ínfulas baratarias. Millones de españoles esperamos que el hombre que trastocó para el mal lo poco bueno que había en Sánchez pague a no más tardar sus fechorías. ¿Cárcel? Nooo. Con el desprecio ciudadano y la expulsión de cualquier modo de poder.

El PP le tiene ganas y dispone de datos.