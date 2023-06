Más razones para suprimir el Ministerio de Igualdad

Hasta el último el día, el Instituto de las Mujeres que depende del Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha decidido meternos en vena a los españoles su sectaria ideología y su reaccionario pensamiento. Su preocupación en este momento no pasa por saber cuántas mujeres estarán ahora sufriendo las consecuencias de las rebajas de pena o excarcelaciones a sus agresores sexuales, sino por saber si las mujeres lesbianas en España se sienten discriminadas. Montero se interesa por la presunta discriminación de las mujeres «monosexuales», «sáficas», «bolleras», «pansexuales», «plurisexuales», «polisexuales» y «omnisexuales». Lo de sáficas es para nota: no se refiere a las once sílabas distribuidas en cinco cláusulas métricas del verso de la poesía clásica, sino a la persona bisexual que ama a una lesbiana. Pues bien, para saber si las mujeres sáficas se sienten discriminadas Igualdad ha encargado un estudio, por 18.000 euros, a una consultora de nombre Booooo Sociedad Cooperativa Madrileña que se autodefine como «una cooperativa que reúne profesionales de la intervención social, el mundo creativo y artístico» que crea «experiencias que promueven la toma de conciencia, la sensibilización y el empoderamiento en torno a la igualdad y la diversidad de género y el buen trato». Con todos los respetos a las sáficas, las polisexuales y las omnisexuales, el informe no deja de ser el clásico trinque de los amigos de la ministra.

Deben estar desolados al comprobar que se les ha acabado el chollo y que la máquina de la mamandurria ultrafeminista puede ser precintada definitivamente en breve. Algunos se preguntan cómo es posible que Núñez Feijóo haya anunciado su intención de suprimir el Ministerio de Igualdad. Pues no hay que ser «monosexual», «sáfica», «bollera», «pansexual», «plurisexual», «polisexual» o «omnisexual» para concluir que la defensa de la igualdad mujer no tiene nada que ver con la sectaria mentecatez ideológica de Irene Montero, ‘Pam’ y compañía. ¿De verdad alguien cree que esta gente ha hecho algo por las mujeres?