Más allá del resultado

La ley no escrita del fútbol condiciona el análisis de cada partido al resultado final lo que, para mi, es un error. ¿Diríamos lo mismo del encuentro del Mallorca el sábado en Gran Canaria si Mojica no hubiera resuelto la extraña falta indirecta del minuto 87, cuya lectura e interpretación se ejecutó en el 90? Vayamos paso a paso.

Pizarro Gómez desde el VAR toma la decisión de advertir al árbitro, Muñiz Ruiz, al observar la posibilidad de tarjeta roja por la peineta de Muriqi a Mata. De no ser así, no había lugar a la intervención. Sin embargo la provocación del jugador local reside en la gestualidad, puesto que no se puede oír lo que dice. A partir de ahí la actuación del colegiado es correcta aunque si la sentencia sienta «jurisprudencia», las acciones de Vinicius, sin ir más lejos, y otros, acabarían en faltas y amonestaciones o expulsiones cada semana.

Las mil caras del suceso, se expondrían de diferente manera en función de su desenlace: gol o no gol. Si el balón se hubiera ido a Lanzarote el debate no habría pasado de anécdota. Pero fue dentro, los tres puntos volaron hacia Palma y, pese a ello, los vencedores no pueden ni deben pasar página para que el marcador no oculte el mar de fondo.

Durante la primera parte los de Arrasate fueron un calco de sus decepcionantes minutos en Cornellá, Vitoria y, si me apuran, ciertos flecos del pasado reciente. Sorprende que con dos jugadores creativos en la alineación inicial, Morlanes y Sergi Darder, se genere tan poco juego. Tocar y tocar atrás para que el portero, Raíllo o Valjent terminen por pegar un pelotazo hacia Muriqi sin que, por otra parte, nadie crea en la continuidad del pase, causa estupor y decepción.

No es menos cierto que, por pura necesidad, el pragmatismo gana la vez a la vistosidad, pero la teoría se desmonta si las llegadas al área se cuentan con menos dedos de los que dispone una mano. Y el cero a tres, desperdiciado por el desafortunado delantero kosovar, se convirtió en un empate a dos que no deshizo por ser mejor que el anfitrión de turno, sino por eso que Boskov definió como «fútbol es fútbol», cuando su desconocimiento del idioma le impedía explicar lo inexplicable.

Mirar al futuro de cara exige prescindir de la circunstancia ocasional, pasa por la suma de todas ellas contempladas desde su frecuencia de repeticiones, con rigor y sinceridad; clasificación, excepcional, al margen.