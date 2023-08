Marga Prohens debería cerrar ya la corporación IB3

¿Por qué lo digo? Por la seria sospecha de asistir a una infidelidad cierta, que parece avecinarse. Infidelidad: «Falta de firmeza en las obligaciones». La RAE. Dicho de otra manera, tener a un zorro (Manresa) en el gallinero (El Govern del PP), empecinado en hacer valer sus prejuicios antes que ir a ejercer la objetividad informativa, que es imperativo de cualquier servicio púbico que busque la veracidad antes que la manipulación.

De ser ciertos los rumores que apuntan a la negativa de Andreu Manresa a dimitir como director de la corporación de radiotelevisión IB3, lo suyo va a ser, una de dos: dejar a cero el presupuesto o directamente, bajar la barrera. Manresa ha sido un lacayo del Pacte de Progrés los últimos ocho años, con el encargo de utilizar el canal autonómico como palmero de la progresía.

Probablemente consciente Francina Armengol de que iba a perder el poder, recientemente decidió prolongar, y blindar, el contrato de este periodista no adicto a la independencia informativa. De tal manera que el cargo no se iba a finiquitar hasta el 2028 o lo que es igual, recorriendo la legislatura del PP al completo, con todo lo que ello conlleva: poner, informativamente, palos en la rueda a la gestión del Govern y lo irónico con servicios informativos internalizados por la izquierda, aunque visto lo visto, la operación sigue en el aire o dicho de otra manera, sin haberlo materializado esa misma gauche.

Parte destacada de mi carrera profesional, la he venido desarrollando en la radiotelevisión pública y cuando el 1 de diciembre de 2007 fui prejubilado en un Erte, que se estudia en la Universidad de Harvard como lo que nunca debió hacerse (obra de Rodríguez Zapatero), tuve ocasión de conocer desde su interior a la radio autonómica. La versión que me faltaba para completar mi visión del servicio público de radiotelevisión.

Total, que coincidiendo con una huelga de los servicios externalizados, sea técnicos o informativos, y siendo Francesc Antich presidente del Govern, me tomó un tiempo decidir escribir un artículo sobre la necesidad de llegar a internalizar, tanto los servicios técnicos como los informativos. Ambos se complementan y en consecuencia son imprescindibles como plantilla de un servicio público de radiotelevisión. Lo cierto es que mi artículo sentó mal en las esferas del poder y mi cabeza peligró por un tiempo. Me daba igual.

Trabajé décadas en la radiotelevisión pública estatal y entrar en contacto con la versión autonómica ha sido un privilegio en lo referido a visualizar en su conjunto un proyecto informativo de presumible servicio público.

Pero estos últimos años han demostrado que el respeto a la independencia informativa ya ha pasado a la historia, siendo gente como Manresa los que prostituyen obscenamente la profesión, anteponiendo su ideología a confiar en la neutralidad informativa. No solamente a confiar: también defender.

Con gente de tal calaña, por muy corresponsal de El País que haya sido, lo que por cierto no es garantía de nada, la presidenta Prohens debería buscar un interlocutor capaz de hacer que Manresa reconsiderase su postura; caso contrario, plantearse la conveniencia de cerrar IB3, salvo que la derechita cobarde, que diría Abascal, no tenga los arrestos suficientes para poner las cosas en su sitio, porque no sería de recibo que una radiotelevisión pública atendiese exclusivamente a los intereses bastardos, ajenos a la objetividad informativa. Y esto es lo que previsiblemente va a ocurrir.

Los propios redactores de IB3 deberían ser conscientes del personaje que se presenta, a sí mismo, como el meapilas de la progresía. Salvo que sea cierto que las redacciones están abducidas por la progresía, razón de más a la hora de valorar el Govern del PP plantearse darle carpetazo a IB3.

No tiene ningún sentido una radiotelevisión pública con esa vocación de ir manipulando en lugar de informar con objetividad e independencia. Si al final resulta, que tanto a Manresa, como a los servicios informativos, ya les vale jugar a intoxicar, entonces, presidenta, cierre la llave al salir de IB3.