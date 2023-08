El Govern encarga una auditoría para investigar posibles irregularidades de Andreu Manresa en Ib3 y le da «prioridad máxima», según confirmaron a OKBALEARES fuentes del ejecutivo balear, que aseguraron haber recibido «varias denuncias internas con hechos que, en caso de ser ciertos, serían de una máxima gravedad». Andreu Manresa fue «invitado» a dimitir la pasada semana, pero se negó en redondo en lo que sólo puede interpretarse como un acto de fidelidad hacia Francina Armengol, que en 2022 le renovó contrato por seis años. La abogacía del Govern estudia ya la fórmula legal para destituirlo.

Manresa, de 67 años de edad, y que ha llevado a Ib3 a las cuotas de audiencia más bajas de su historia, hasta el punto de convertir a la autonómica en una televisión residual, se encuentra en este momento sin responsable de Recursos Humanos y sin Gerente, con el proceso de internalización del personal totalmente paralizado y con la certeza de que no entra en los planes del nuevo Ejecutivo, según se le trasladó personalmente la semana pasada en una reunión en la que el periodista dijo que quería quedarse «para mantener la independencia de la TV».

Durante su mandato Manresa ha estado al servicio del PSOE de Francina Armengol, hasta el punto de protagonizar un lamentable incidente en el debate televisado antes de las elecciones autonómicas al pretender que la presidenta abriera y cerrara el turno de intervenciones. La Junta Electoral le desacreditó y le ordenó que respetara el sorteo.

Tal y como anticipó OKBALEARES el Govern modificará la ley para destituirle, en un movimiento similar al que se llevó a cabo en Andalucía y en Madrid. Sin embargo el proceso va a demorar varios meses -en principio hasta final de año-, periodo durante el cual Ib3 se va a convertir en un «reino de taifas» del propio Manresa, que conserva todo el poder de decisión para confeccionar la parrilla de programación.

Hay que recordar que el artículo 15 de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears, prevé que el Parlamento designará a la persona que debe ocupar el cargo de director o directora general de IB3 y del Consejo de Dirección por mayoría de las tres quintas partes de los miembros de la cámara, cosa que PP y Vox, con 34 de 59 diputados, no tienen. No obstante, si esa mayoría no se consigue en la primera votación, se procederá a una segunda, en la que la mayoría absoluta será suficiente para la elección.

Pero para que esa votación parlamentaria tenga lugar, antes tiene que dimitir Manresa, cuya negativa a abandonar el cargo también está generando un notable malestar en el sector audiovisual, que ve con preocupación el enfrentamiento político que se avecina y las consecuencias que podría tener para el ente público de cara al desarrollo de producciones y proyectos.