Lo que ocurre en el campo….

Lo afirma Valverde, a quien respeto mucho: «El VAR no está para descubrir petróleo donde no lo hay», algo que por mucho que prediquen en el Comité Nacional de Arbitros no les entra en la cabeza. El entrenador del Athletic, que militó en el Mallorca una temporada en sus tiempos de jugador, entiende con su probada sensatez que «no se pueden sacar las jugadas de contexto por un señor que ve el partido por una pantalla a 500 kilómetros de distancia». Lo hemos dicho infinidad de veces, no están para interpretar, función inherente al árbitro de campo al que no respetan, al que no ayudan, sencillamente le rectifican. Lo malo es que si el fallo del de abajo se disculpa debido a la dificultad que entraña su labor, el error del que está pendiente de las imágenes y cuenta con la tecnología más avanzada para no equivocarse es totalmente imperdonable.

A raíz de eso sorprende que, por primera vez desde su pifia en el Cádiz-Elche, Ignacio Iglesias Villanueva no haya sido signado para cabina alguna este fin de semana. No será, presumo, por aparecer como uno de los «informados» por Enríquez Negreira con motivo de un Mallorca-Barça. Su hermano Javier, tras su nefasta actuación en el Valencia-Osasuna, tampoco hs recibido ninguna designación. ¡Ya era hora!.

Por cierto, hablando del Mallorca. Recuerden el modismo popular que reza «antes de entrar, dejen salir». Perdido Galarreta, que volverá al Athletic, apuesten al adiós de otros de sus compañeros: ¿Maffeo, Kang.in Lee……?. Los americanos defienden como nadie sus cuentas corrientes. Entre el CIM y l’Ajuntament han proporcionado cinco millones de euros y el fondo CVC promovido por Javer Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, dejará 29 kilos para invertir en infraestructuras, Son Moix, pero gastar el dinero en el campo, como aconsejaba Johan Cruyff, no es su fuerte.